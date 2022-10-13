Глейзеры назвали цену, за которую будут готовы продать «Манчестер Юнайтед»

Владельцы «Манчестер Юнайтед» Братья Джоэл и Аврам Глейзеры заявили, что готовы рассмотреть возможность продажи клуба, если будет предложена сумма в 9 миллиардов фунтов стерлингов.
Американцы не стремятся расстаться с клубом, несмотря на долгое отсутствие серьезных спортивных успехов «дьяволов». Если сделка на предложенных условиях состоится, то МЮ станет самым дорогим спортивным клубом мира. На данный момент таковым является клуб НФЛ «Даллас Ковбойз» (8 миллиардов долларов).
Глейзеры купили МЮ в 2005 году за 800 миллионов долларов.
Скорее всего невыход в ЛЧ по итогам этого сезона, что вполне вероятно, будет главным толчком к продаже. Деньги у клуба кончаются: падают доходы от спонсорских контрактов, ТВ контракты дороже не становятся, долг растет, зарплатный фонд раздут, нужно ремонтировать стадион или вообще новый строить.
Если не будет ЛЧ, то банально на следующий сезон даже на трансферы больших денег взять негде. В таких условиях нужны инвестиции собственных средств в клуб, чего Глейзеры не делали ни разу...
Скорее всего невыход в ЛЧ по итогам этого сезона, что вполне вероятно, будет главным толчком к продаже. Деньги у клуба кончаются: падают доходы от спонсорских контрактов, ТВ контракты дороже не становятся, долг растет, зарплатный фонд раздут, нужно ремонтировать стадион или вообще новый строить.
Если не будет ЛЧ, то банально на следующий сезон даже на трансферы больших денег взять негде. В таких условиях нужны инвестиции собственных средств в клуб, чего Глейзеры не делали ни разу...