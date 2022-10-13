Глейзеры назвали цену, за которую будут готовы продать «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 13:58

Владельцы «Манчестер Юнайтед» Братья Джоэл и Аврам Глейзеры заявили, что готовы рассмотреть возможность продажи клуба, если будет предложена сумма в 9 миллиардов фунтов стерлингов.

Американцы не стремятся расстаться с клубом, несмотря на долгое отсутствие серьезных спортивных успехов «дьяволов». Если сделка на предложенных условиях состоится, то МЮ станет самым дорогим спортивным клубом мира. На данный момент таковым является клуб НФЛ «Даллас Ковбойз» (8 миллиардов долларов).