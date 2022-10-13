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Глейзеры назвали цену, за которую будут готовы продать «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:58

Владельцы «Манчестер Юнайтед» Братья Джоэл и Аврам Глейзеры заявили, что готовы рассмотреть возможность продажи клуба, если будет предложена сумма в 9 миллиардов фунтов стерлингов.

Американцы не стремятся расстаться с клубом, несмотря на долгое отсутствие серьезных спортивных успехов «дьяволов». Если сделка на предложенных условиях состоится, то МЮ станет самым дорогим спортивным клубом мира. На данный момент таковым является клуб НФЛ «Даллас Ковбойз» (8 миллиардов долларов).

Глейзеры купили МЮ в 2005 году за 800 миллионов долларов.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:59
С учетом цены Челси, я бы и за 7 продал.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:39
В каком месте Барса дороже?)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 21:16
Барселона намного дороже! За МЮ платили 800 млн, они уже по рукам пошли, такой клуб не может стоить дороже клуба, который практически невозможно купить.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:14
Это тебе не Барселона, за три монеты не продашь
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:06
800 млн и есть его реальная цена!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:58
Вот это цифры)))
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:18
Однако фунт не упал в цене в 10 раз и инфляция у них не такая.
То что Челси купили за 4,24 млрд фунтов никому неизвестно ведь средства поступили в фонд, а Абрамович этот клуб не продавал. И скорее всего за такую цену не смог бы продать. Возможно клуб купили за символические 300 млн и из этого фонда средства пошли на трансферы. Ну откуда у Челси деньги?
10 лет назад Генри хотел продать Ливерпуль за 300 млн. Сам Ливерпуль! Но затем отказался.
МЮ даже за 800 млн будет сложно продать, о чем вы говорите. У МЮ большой долг поэтому Глейзеры не могут продать дешевле, иначе они не получат прибыль с продажи клуба. Так как весь их бизнес под залогом и если они продадут, то все их старания при покупке клуба и усиления состава, а также критика за все эти годы будут напрасными.
Богатые фанаты МЮ (Красные рыцари) хотели купить за 800 млн, но Глейзеры поставили ценник в 1,5 млрд. И те отказались, так у МЮ был еще большой долг. А что говорить о тех людях которые не болеют за МЮ.
Может быть найдётся покупатель, но не за такую цену.
Triem
Triem ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:04
Самое лучшее, что понравилось - "очешуеть" 😂😂😂👍
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:57, ред.
цены подросли конкретно,пример квартиры в москве небо и земля
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
вчера в 17:55
Все правильно,за двадцать лет инфляция итд.с тем временем цены поднялись в десять раз.балбесы и тогда плакали почему так дорого пыры пыры.почему не пробовать их бизнес,у кого деньги и который умеет считать тот купит
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:15
Однако
За время пути
Цена
Могла подрасти!
dok66
dok66
вчера в 16:30
Цена не реальная , активов там как раз на 800 миллионов , ну + еще 200 млн. за бренд . Чего хотят добиться - вообще не понятно .
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 16:10
Шейхи купят
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:02
Евреи , евреи , кругом одни евреи ....
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:33, ред.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 14:51
    Арабы могут и купить
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:50
    хапуги с большой дороги
    Бык без трезубца
    Бык без трезубца ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 14:45
    Скорее всего Глейзеры не хотят продавать клуб, поэтому выставляют такой ценник.
    Клуб с большим долгом и не всегда выходит в профит. Каким образом они собираются продать клуб за 9 миллиардов становится не понятно.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:28
    9 млрд фунтов????? За что??? За клуб уровня ЛЕ? За старого балласта? За базу, в которой не делали ремонт с 2009 года? Может, у них стоит купить МЮ, как купили у Абрамовича?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 14:22
    Не слишком ли загнули братья.
    Gelious
    Gelious
    вчера в 14:19
    Офигели в край, конечно, эти кровопийцы
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:18
    А за сколько грЯзьпром готов бакланов продать???)))
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:18
    Очешуеть! 0,8 купили. Обзырянились. Выставляют за 9. Нормальный бизнес...

    Скорее всего невыход в ЛЧ по итогам этого сезона, что вполне вероятно, будет главным толчком к продаже. Деньги у клуба кончаются: падают доходы от спонсорских контрактов, ТВ контракты дороже не становятся, долг растет, зарплатный фонд раздут, нужно ремонтировать стадион или вообще новый строить.

    Если не будет ЛЧ, то банально на следующий сезон даже на трансферы больших денег взять негде. В таких условиях нужны инвестиции собственных средств в клуб, чего Глейзеры не делали ни разу...
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    вчера в 14:03
    Я же говорил - Федун и Глейзеры это одна история
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