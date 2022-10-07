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Мбаппе — самый высокооплачиваемый футболист в мире по версии Forbes

вчера, 19:10

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

Финансы игроков считались из зарплат и премий (доход на поле), а также спонсорских сделок, рекламы и доходов от бизнеса (доход вне поля).

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 128 млн долларов в год (110 млн на поле и 18 млн вне поля).

2. Лионель Месси (ПСЖ) — 120 млн долларов (65 млн на поле и 55 млн вне поля).

3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 100 млн долларов (40 млн на поле и 60 млн вне поля).

4. Неймар (ПСЖ) — 87 млн долларов (55 млн на поле и 32 млн вне поля).

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 53 млн долларов (35 млн на поле и 18 млн вне поля).

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 39 млн долларов (35 млн на поле и 4 млн вне поля).

7. Роберт Левандовски («Барселона») — 35 млн долларов (27 млн на поле и 8 млн вне поля).

8. Эден Азар («Реал») — 31 млн долларов (27 млн на поле и 4 млн вне поля).

9. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 30 млн долларов (25 млн на поле и 5 млн вне поля).

10. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 29 млн долларов (25 млн на поле и 4 млн вне поля).

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 10:38
Было интересно, если бы цифры указали после уплаты налогов.
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 10:37
Кроме спортивных достижений, Месси приносит внушительную финансовую прибыль. За год заработал для ПСЖ 600 млн евро. Вот и считай 65 млн зарплата, а прибыль от него 600 млн. Почти в 10 раз превышает зарплату.
Брулин
Брулин
сегодня в 10:18
Где в этом списке будущий обладатель ЗМ? Но зато в топ 5 трое из ПСЖ, которых он так показательно вышвырнул из ЛЧ.
equipolocal
equipolocal ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 08:57
+
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:20
Роналду 60+40 - явно не 110 получается,
Месси 65+55 - тоже вроде не 110 в итоге.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 06:11, ред.
300 миллионов на троих 300 .Реал тратит 420 на всю команду, и то там зачастую завышенные ЗП. Я в первые вижу что бы корупция была на официальном уровне и настолько очевидна, и всем было наплевать. Напрямую конда президенты лиги спрашивают а как они вписываются в ффа, чинуши уефа сами отвечают что сами не понимают как они это делают
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 05:56
300 миллионов год только троим футболистам. ФФП наверное для этого и придумали, что бы всех ограничить и держать в рамках а шейхи могли свободно покупать кого зотят и платитт саооько вздумается)))
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 03:14
Черепаховый суп кто-нибудь пробовал?) Наверное, дорогая штука)
minai
minai
сегодня в 01:02
Но это не значит, что самый уважаемый. Скорее наоборот.
lk_48337614
lk_48337614 ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 22:25
Месси 110. 55 и 65. Хотя бы на калькуляторе подсчитали прежде чем писать
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:31
Мбаппе, Моська и Неймар не плохо так пристроились) чисто чтобы побеждать в чемпионате Франции, где есть ПСЖ и просто другие, а между ними огромная пропасть в классе.
Да и что такое ФФП для ПСЖ, где на зар.платы этой троице уходит «всего-то» 325 млн в год 😁😁😁
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:19, ред.
Тот случай, когда гонорары людей не вызывают отвращение, потому как заработаны честным путём. И не суть у кого из них доход больше, и в какой пропорции...
Каждый из этой десятки достойный, состоявшийся в жизни человек.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:19
Это точно!!!
Неэгоист
Неэгоист ответ ar7bfh8y55ub (раскрыть)
вчера в 21:13
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 21:12
    Последний год Гешы в этом списке... Потом - или футбол или деньги... Но ему захочется и того и другого... Футбола уже нет - поэтому хоть какие-то деньги... Беги, Геша беги... Хе-хе.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:02
    Холанд мелочь пузатая !
    ar7bfh8y55ub
    ar7bfh8y55ub ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:51, ред.
    Самые бесполезные здесь это карлик и неймар.
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 20:39
    Криштиану - 110 (40 + 60) это как ?
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:20
    Арабы платят , а почему бы и нет. )
    karnager
    karnager
    вчера в 20:08
    Иньеста красавчик. А поехал бы наш кто-нибудь, какахами закидали бы, сказали бы продался деньгам
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 19:47
    по "вне поля" можно посмотреть кто более популярен, и Мбаппе далеко не в лидерах
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:37
    Самый перспективный в этой десятки Эрлинг Холанд, но у Мбаппе самый солидный гандикап.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:30
    Самые бесполезные здесь Роналду и Азар
    memphis
    memphis
    вчера в 19:24
    Килина - это он так своему трансу представляется?
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:16
    Роналду по вне поля круче всех)...
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