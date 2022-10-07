Мбаппе — самый высокооплачиваемый футболист в мире по версии Forbes

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вчера, 19:10

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

Финансы игроков считались из зарплат и премий (доход на поле), а также спонсорских сделок, рекламы и доходов от бизнеса (доход вне поля).

1. ( ПСЖ ) — 128 млн долларов в год (110 млн на поле и 18 млн вне поля).

2. ( ПСЖ ) — 120 млн долларов (65 млн на поле и 55 млн вне поля).

3. («Манчестер Юнайтед») — 100 млн долларов (40 млн на поле и 60 млн вне поля).

4. ( ПСЖ ) — 87 млн долларов (55 млн на поле и 32 млн вне поля).

5. («Ливерпуль») — 53 млн долларов (35 млн на поле и 18 млн вне поля).

6. («Манчестер Сити») — 39 млн долларов (35 млн на поле и 4 млн вне поля).

7. («Барселона») — 35 млн долларов (27 млн на поле и 8 млн вне поля).

8. («Реал») — 31 млн долларов (27 млн на поле и 4 млн вне поля).

9. («Виссел Кобе») — 30 млн долларов (25 млн на поле и 5 млн вне поля).

10. («Манчестер Сити») — 29 млн долларов (25 млн на поле и 4 млн вне поля).