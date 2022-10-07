Мбаппе — самый высокооплачиваемый футболист в мире по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов в мире.
Финансы игроков считались из зарплат и премий (доход на поле), а также спонсорских сделок, рекламы и доходов от бизнеса (доход вне поля).
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 128 млн долларов в год (110 млн на поле и 18 млн вне поля).
2. Лионель Месси (ПСЖ) — 120 млн долларов (65 млн на поле и 55 млн вне поля).
3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 100 млн долларов (40 млн на поле и 60 млн вне поля).
4. Неймар (ПСЖ) — 87 млн долларов (55 млн на поле и 32 млн вне поля).
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 53 млн долларов (35 млн на поле и 18 млн вне поля).
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 39 млн долларов (35 млн на поле и 4 млн вне поля).
7. Роберт Левандовски («Барселона») — 35 млн долларов (27 млн на поле и 8 млн вне поля).
8. Эден Азар («Реал») — 31 млн долларов (27 млн на поле и 4 млн вне поля).
9. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 30 млн долларов (25 млн на поле и 5 млн вне поля).
10. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 29 млн долларов (25 млн на поле и 4 млн вне поля).
Месси 65+55 - тоже вроде не 110 в итоге.
Месси 65+55 - тоже вроде не 110 в итоге.
Да и что такое ФФП для ПСЖ, где на зар.платы этой троице уходит «всего-то» 325 млн в год 😁😁😁
Да и что такое ФФП для ПСЖ, где на зар.платы этой троице уходит «всего-то» 325 млн в год 😁😁😁
Каждый из этой десятки достойный, состоявшийся в жизни человек.
Каждый из этой десятки достойный, состоявшийся в жизни человек.