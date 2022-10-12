Подсчитано, сколько «Локомотив» потратил денег при Цорне на трансферы

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вчера, 08:08

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отвечал за трансферы команды больше года. Суммарно во время его нахождения в клубе «Локомотив» потратил на игроков 55 миллионов евро.

Самые дорогие трансферы – Константин Марадишвили и Джирано Керк, за которых заплатили по 7 миллионов евро.