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Подсчитано, сколько «Локомотив» потратил денег при Цорне на трансферы

вчера, 08:08

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отвечал за трансферы команды больше года. Суммарно во время его нахождения в клубе «Локомотив» потратил на игроков 55 миллионов евро.

Самые дорогие трансферы – Константин Марадишвили и Джирано Керк, за которых заплатили по 7 миллионов евро.

Локомотив

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:54
До Валерона Карпина – как до Луны.
Илья Прилепский
Илья Прилепский
вчера в 21:42
Так всегда во всем российском бизнесе где замешанно государство и не только
Илья Прилепский
Илья Прилепский
вчера в 21:41
Только как раз наивный думает что зенит содержиться из 51 % государственных акций, а остальным акционерам и в том числе миллеру приходится тратить что бы оставаться в компании
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Илья Прилепский (раскрыть)
вчера в 20:45
    Илья Прилепский
    Илья Прилепский ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Твоего что ли бюджета, все такие смешные говорят сколько газпром тратит на зенит и забывают простую истину, что только 51 %акций принадлежит государству остальное частным лицам а еще что не одна организация в россии не тратит столько денег на детско юношеский спорт по всей стране как газпром.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Илья Прилепский (раскрыть)
    вчера в 17:31
    А причем здесь этот период? В Зените огромные убытки не только от трансферов, но и от заоблачных контрактов бразильцев, от огромного административного аппарата клуба. И все это из бюджета
    Илья Прилепский
    Илья Прилепский ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:31
    Зенит в отличие от локомотива за этот же период на трансферы потратил только 26 млн и место как бы по лучше
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    вчера в 11:58, ред.
    Мамарадишвили? А чего не Папарадишвили?
    ДСА
    ДСА
    вчера в 11:49
    Тратить он умел.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:00
    Тратить, не мудрое дело . Да ещё и не свои !)
    старина
    старина
    вчера в 10:51
    Посчитайте,сколько Цорн стибрил
    makkie
    makkie
    вчера в 10:13
    А некоторые верили Цорну и ждали, что он поднимет Локо в топы ))))
    adekvat
    adekvat
    вчера в 09:57
    Еще сколько на карман положили.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 09:25
    Осталось указать на главного стрелочника в клубе "Локомотив" 🚂. На которого можно будет переложить всю ответственность за нарушение, совершённое его вышестоящими руководителями. Удачи
    dеigandre
    dеigandre
    вчера в 09:24
    Что за бред?
    За того же Кухту выплатили только 1 млн, а тут указано 5.
    Верьте дальше сказкам, господа
    112910415
    112910415
    вчера в 09:21
    начальство строго спросит ?
    7899vgzt2bkq
    7899vgzt2bkq
    вчера в 09:07
    Карманы немчура знатно набила
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:06
    Пока что толку мало,падаем все ниже и ниже.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 08:47
    Хорошо в Зените, там убытков не бывает. Все Газпром спишет ра утечку газа. Сотни миллионов евро из бюджета
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 08:44
    Глядя на цифры, то и не скажешь, что Цорн тратил много денег, наоборот где то кого то по сниженной цене покупал, а к примеру за Керка, Тикнезяна явно переплатил.
    Но собственно это сейчас не так уж и важно, а важно то, что его попёрли со всей его командой. Он нанёс Локо больше не финансовый, а моральный ущерб, он просто угробил команду.
    Было заметно, что даже игроки не понимали, что от них хотят.
    У бестолковых руководителей и мастера будут в отстающих.
    Надеюсь, что с новым тренером ребята настроятся и вернут былую силу команды.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 08:35
    Это только официально.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 08:30
    Было потрачено больше с учётом распилов!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:30
    Считайте теперь убытки...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 08:20
    А еще нужно подсчитать "не официальные" бабки...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 08:15
    Эх, не дали мальчонке развернуться!) Кислород перекрыли. На мой взгляд с опозданием.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 08:12, ред.
    Теперь чешите репу
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 08:11
    Украли у кого ?
    Гость
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