Подсчитано, сколько «Локомотив» потратил денег при Цорне на трансферы

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отвечал за трансферы команды больше года. Суммарно во время его нахождения в клубе «Локомотив» потратил на игроков 55 миллионов евро.
Самые дорогие трансферы – Константин Марадишвили и Джирано Керк, за которых заплатили по 7 миллионов евро.
За того же Кухту выплатили только 1 млн, а тут указано 5.
Верьте дальше сказкам, господа
За того же Кухту выплатили только 1 млн, а тут указано 5.
Верьте дальше сказкам, господа
Но собственно это сейчас не так уж и важно, а важно то, что его попёрли со всей его командой. Он нанёс Локо больше не финансовый, а моральный ущерб, он просто угробил команду.
Было заметно, что даже игроки не понимали, что от них хотят.
У бестолковых руководителей и мастера будут в отстающих.
Надеюсь, что с новым тренером ребята настроятся и вернут былую силу команды.
Но собственно это сейчас не так уж и важно, а важно то, что его попёрли со всей его командой. Он нанёс Локо больше не финансовый, а моральный ущерб, он просто угробил команду.
Было заметно, что даже игроки не понимали, что от них хотят.
У бестолковых руководителей и мастера будут в отстающих.
Надеюсь, что с новым тренером ребята настроятся и вернут былую силу команды.