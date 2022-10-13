Эвра предстанет перед судом за гомофобные оскорбления в адрес ПСЖ

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вчера, 18:34

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» угодил в скандал.

В марте 2019 года, когда МЮ в гостях обыграл ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов (3:1) Эвра заявил: «Париж, вы — пед***. Здесь говорят настоящие мужчины». Кроме того, Патрис оскорбил бывшего футболиста ПСЖ .

Эвра было предъявлено обвинение в «публичном оскорблении группы людей из-за их сексуальной ориентации». Судья считает, что видео с оскорблениями от Эвра было опубликовано в приложение Snapchat без его ведома, а экс-защитник «Манчестер Юнайтед» не собирался выкладывать данное видео в Сеть. Эвра был оштрафован на 1500 евро, ему нужно явиться в парижский суд 17 октября.