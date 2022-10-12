Стало известно, почему Мбаппе принял решение уйти из ПСЖ

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вчера, 19:05

Нападающий намерен покинуть ПСЖ .

Причиной такого решения француза является тот факт, что парижский клуб нанял людей, которые распространяли фейковую информацию о Мбаппе в соцсетях. Килиан считает, что ПСЖ хотел навредить его персоне и предал его. По мнению окружения Мбаппе, продолжать выступать за парижский клуб в таких условиях невозможно.

Вероятным местом продолжения карьеры Килиана называют «Ливерпуль».