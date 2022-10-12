Нападающий Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ.
Причиной такого решения француза является тот факт, что парижский клуб нанял людей, которые распространяли фейковую информацию о Мбаппе в соцсетях. Килиан считает, что ПСЖ хотел навредить его персоне и предал его. По мнению окружения Мбаппе, продолжать выступать за парижский клуб в таких условиях невозможно.
Вероятным местом продолжения карьеры Килиана называют «Ливерпуль».
- Сорвал детскую мечту перейти в Реал и испортил отношения с клубом
- Остался в клубе, в котором не хотел оставаться
- Портит отношения с партнёрами по команде и ведёт себя надменно во все отношениях.
Кто в этом виноват? Мбаппе и только он.
- Сорвал детскую мечту перейти в Реал и испортил отношения с клубом
- Остался в клубе, в котором не хотел оставаться
- Портит отношения с партнёрами по команде и ведёт себя надменно во все отношениях.
Кто в этом виноват? Мбаппе и только он.