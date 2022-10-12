Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Стало известно, почему Мбаппе принял решение уйти из ПСЖ

вчера, 19:05

Нападающий Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ.

Причиной такого решения француза является тот факт, что парижский клуб нанял людей, которые распространяли фейковую информацию о Мбаппе в соцсетях. Килиан считает, что ПСЖ хотел навредить его персоне и предал его. По мнению окружения Мбаппе, продолжать выступать за парижский клуб в таких условиях невозможно.

Вероятным местом продолжения карьеры Килиана называют «Ливерпуль».

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 00:06
СМИ едят хлеб с Мбаппе :)
Rex04
Rex04
вчера в 23:18
Во всем виновата Шамани…
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 21:58
Надо было летом уходить в Реал,а ты свернул не туда.Есть такой фильм «Поворот не туда».
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 21:57
😂😂😂😂😂😂Дали 200-300 лямов чтобы потом тебя опускать??? Ты что такое несешь чувак…
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:38
ПСЖ купил себе проблемы за 600 млн евро?)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:12
Слишком много Мбаппе.....
Килиан, будучи еще игроком Монако заявил о себе на весь мир, тогда уже гранды были готовы купить его, но тогда Мбаппе принял верное решение остался в родной Лиге чтобы продолжать повышать свой игровой уровень! Он даже попросил прописать в контракте сумму отступных равную той, за которую ПСЖ выкупил его у Монако, казалось бы какой благородный жест со стороны игрока.....но весь футбольный мир был шокирован поступком и Килиана и Шейхов этим летом. Нереальные бонусы, космическая зарплата и молодой игрок поплыл.....и тут была совершена его большая ошибка. Да, деньги в наше время решают многое, и жить легче когда они есть, но ему нужно было сменить обстановку и продолжать повышать свой уровень! Возможно перейдя в Мадридский Реал он бы небыл постоянно связан с различными скандальными историями, которых в последнее время слишком много вокруг этой фамилии. В Мадриде есть зрелые авторитетные звезды которые не дали бы юноше наглеть! В Мадриде есть мудрый и умный дядька Анчелотти....но увы....
Не думаю что сейчас кто то купит Килиана за ту сумму, которую озвучили в Париже. Варианта тут только два, либо молча играть еще 2 года, либо выкупить свой контракт, и как свободный агент перейти в другой клуб....
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:08
Ливерпуль??? Я вас умоляю! 🤣😂🤣
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:02
Невыносимо играть в клубе, который сделал из тебя самого высокооплачиваемого футболиста в мире!
Согласен, что невозможно играть, когда тебя преследуют яхты, самолёты))
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:51
Мало платят ?)
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:45
Хуже всего персоне Мбапппе делает сам Мбаппе. Но он этого не понимает, и пытается искать виновных вокруг. Имея такие уникальнейшие стартовые возможности, Мбаппе сделал все наоборот:
- Сорвал детскую мечту перейти в Реал и испортил отношения с клубом
- Остался в клубе, в котором не хотел оставаться
- Портит отношения с партнёрами по команде и ведёт себя надменно во все отношениях.
Кто в этом виноват? Мбаппе и только он.
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:30
А еще избалованный.
Elliada
Elliada
вчера в 20:29
Так вот, как шаман, который натравил на него Погба, проклял его. Наградил идиотизмом.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:25
Взрослый, но незрелый. Такое случается, когда слава и деньги приходят слишком быстро. Не каждый может сопротивляться звездной болезни. Нужна работа над собой, а то парень так скатится в очередного Балотелли.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:01
Как же он всех достал..
Такими темпами Холланд его уделает в одну калитку. Парень просто молча делает свою работу) уже столько наколотил. Желаю ему в этом удачи
ZeroRiot
ZeroRiot ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 20:01
Бабки у подъезда разговаривали: Никитична ты слышала, Мбаппе зимой уйдёт из ПСЖ, да что ты Кузьминична, не может быть. А в это время мимо проходил какой-то журналист.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:57
"Стало известно" - кому стало известно, от кого стало известно?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:56
Подгузник ему поменяйте и соску в пасть, что б не голосил! Ясельки, чесслово!
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 19:36
По мнению окружения ...
Этим все сказано
pomor45
pomor45
вчера в 19:26
Ба, у этих ребят ещё и претензии на собственное достоинство имеются? Там давно уже всё замещено деньгами. Чем больше денег, тем меньше достоинства.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:24
Это походу Ливерпуль нанял фейковиков чтоб Мбаппе подумал что их нанял ПСЖ...
Теперь у ПСЖ чтоб сохранить игрока один выход....дать Мбаппе зарплату равную сумме которую получают 3,5 млрд людей живущих в Южном полушарии глобуса..))
Elliada
Elliada
вчера в 19:19
И впрямь ему взрослеть надо. Совсем глупый ребенок.
112910415
112910415
вчера в 19:19
ах, ещё и мания преследования ...
vedevas_93
vedevas_93
вчера в 19:18, ред.
чебурашка ничего умнее придумать не смог, надо было сказать, что это все явно дело рук месси, за два сезона всего 15 мячей забил и решил устранить конкурента

но я думаю фейк новость, не верится что он настолько глупый
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:15
Дыма без огня не бывает
rrebpytn9v8s
rrebpytn9v8s
вчера в 19:10
Без гнома не обошлось
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:10
Круто!
Кто то запустил фейк про Мбаппе, типа он хочет уйти, Мбаппе обиделся и решил уйти.
Давно такого бреда не слышал.
Гость
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