Отец Гогричиани заявил, что девушка его сына ломала мебель в квартире

Гоча Гогричиани-старший, отец нападающего «Балтики» , высказался о ситуации, в которой его сын избил свою девушку.

«Балтика» уже наняла адвоката. У Гочи есть записанные на диктофон факты: как она ломает в квартире мебель, говорит, что он от нее никуда не денется, бьет посуду и выбрасывает Гочины вещи из окна.

Сегодня днем его вызвало руководство клуба — выслушали его версию, как все было на самом деле. Клуб сделает все зависящее от себя. Не знаю, зачем его отстранили. Это крайности. Это получается, что «Балтика» тоже подозревает Гочу. Сегодня вечером я поговорю с сыном. В крайнем случае — полечу в Калининград. Мы это просто так не оставим. С таким же успехом я могу оклеветать и вас — хотите вы этого или нет.