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Отец Гогричиани заявил, что девушка его сына ломала мебель в квартире

вчера, 19:23

Гоча Гогричиани-старший, отец нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, высказался о ситуации, в которой его сын избил свою девушку.

«Балтика» уже наняла адвоката. У Гочи есть записанные на диктофон факты: как она ломает в квартире мебель, говорит, что он от нее никуда не денется, бьет посуду и выбрасывает Гочины вещи из окна.

Сегодня днем его вызвало руководство клуба — выслушали его версию, как все было на самом деле. Клуб сделает все зависящее от себя. Не знаю, зачем его отстранили. Это крайности. Это получается, что «Балтика» тоже подозревает Гочу. Сегодня вечером я поговорю с сыном. В крайнем случае — полечу в Калининград. Мы это просто так не оставим. С таким же успехом я могу оклеветать и вас — хотите вы этого или нет.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:04
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:04
.
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:54
Неоднократно пыталась прорваться на футбольное поле,транслировавшегося в телевизоре матча с участием хахаля.Он там опять сидел мирно на лавке.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:53
Зачем нам это, соккер?
Futurista
Futurista
вчера в 19:45
Судя по ее фотке носом ломала мебель видимо...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:38
Утром стулья,вечером нос? Или наоборот???
Выбрасывала вещи и кричала,что никуда не денется??? Обычное дело : "Что говорит эта женщина? Что муж негодяй,подлец,чудовище.Что хочет? Ясно что-чтобы вернулся". "Тот самый Мюнхгаузен".
В любом случае,размен неравнозначный-Кокорин подтвердит.
nqxvfzs3jem4
nqxvfzs3jem4
вчера в 19:27
следствие ведут знатоки...
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