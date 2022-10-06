Девушка Гогричиани рассказала, за что футболист избил её

Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» , рассказала, за что футболист избил её.

Изначально я пыталась поговорить с Гочей об очередном поиске баб с его стороны. Я нашла переписки Гочи с разными женщинами. Это пресекалось не раз, и я говорила, что уйду, что мне это не нужно.

Давно хотела поднять эту тему. Но у Гочи была игра на выезде, поэтому не решилась его побеспокоить. Не хотела, чтобы наши с ним отношения отражались на его карьере. Спокойно его проводила, приготовила ему конкретное питание и отправила на выезд.

Потом Гоча вернулся домой. Мы попытались спокойно поговорить. С этого всё и началось. Вспыхнул конфликт, он сразу перешел на повышенный тон. Сначала толкнул меня со всей силы ногой в телевизор, потом в вазу. После этого избил меня.

Я вызвала полицию. Она взяла объяснения и уехала. Даже не забрала Гочу в участок! При том, что я на скорой поехала в больницу.