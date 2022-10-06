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Девушка Гогричиани рассказала, за что футболист избил её

вчера, 18:40

Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала, за что футболист избил её.

Изначально я пыталась поговорить с Гочей об очередном поиске баб с его стороны. Я нашла переписки Гочи с разными женщинами. Это пресекалось не раз, и я говорила, что уйду, что мне это не нужно.

Давно хотела поднять эту тему. Но у Гочи была игра на выезде, поэтому не решилась его побеспокоить. Не хотела, чтобы наши с ним отношения отражались на его карьере. Спокойно его проводила, приготовила ему конкретное питание и отправила на выезд.

Потом Гоча вернулся домой. Мы попытались спокойно поговорить. С этого всё и началось. Вспыхнул конфликт, он сразу перешел на повышенный тон. Сначала толкнул меня со всей силы ногой в телевизор, потом в вазу. После этого избил меня.

Я вызвала полицию. Она взяла объяснения и уехала. Даже не забрала Гочу в участок! При том, что я на скорой поехала в больницу.

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сегодня в 00:54
    karnager
    karnager
    вчера в 21:31
    У него бабки есть? Есть! Так что терпи, инстасамка
    3_DEIVID_5
    3_DEIVID_5 ответ Бoрат (раскрыть)
    вчера в 19:48
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 19:40
      Любит,ой любит,ведь почти чуть не убил!!!Отелло гырузинский...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Бoрат (раскрыть)
      вчера в 19:29, ред.
      ... и как только ты бы на него набросился, она б тебе, за своего щедрого, а потому любимого грузина, нож в спину воткнула. Бабы..., ещё те черти. Можно прям подумать, что он её первый раз отмутузил! Было бы ей так тяжко с ним, давно бы упи3*ила к другому.

      Как покойный Мишка Евдокимов в "Фоме - бизнесмене" растолковывал: "Нех. лезть, когда мужик бабу воспитывает!"
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 18:57
      Такими неадеквадами можно пруд прудить. Одни понты и выпьют всю кровь до дна.
      Бoрат
      Бoрат
      вчера в 18:54
      Такие очкошники только и могут , что со слабыми девушками справляться
      Если б это произошло на моих глазах, я б этому грузину челюсть сломал и обо.сал его
      Andrei Galash
      Andrei Galash
      вчера в 18:48
      Всё ясно - за дело получила.
      Гость
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