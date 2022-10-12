Мбаппе мнил себя императором Франции. Теперь хочет уйти из ПСЖ в январе

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вчера, 10:55

Отказывается играть чистую «девятку».

Килиан считает, что клуб его обманул

При подписании нового контракта футболист выбил невероятные условия. Его зарплата составляет 131.2 млн евро, мировой рекорд. Но важнее, что соглашение не до 2025-го, как пытались представить, а на год короче, с опцией продления. Мбаппе подписали «под честное слово». Но если не отпустят его в 2023-м, то через год уйдет бесплатно, что банально не выгодно бухгалтерии парижского гиганта.

Шейхи утерли нос Пересу, предложили игроку деньги и власть. Это сейчас Мбаппе рассказывает окружению, что финансовый фактор совсем не важен. Зато точно важно, что ему пообещали центральную роль в клубе. И очевидно обманули. Пригласили тренером не Зидана, который знает Мбаппе с детства, а Гальтье. Кристоф сделал Килиана «девяткой» против воли игрока.

Новый тренер ставит на тех, кто не капризничает. Месси и Неймара объединяет миссия подготовки к ЧМ -2022, оба в ударе. А Мбаппе обижен на болельщиков сборной Франции после Евро-2020. Его промах в серии со Швейцарией привел к серии оскорблений на расовой почве и пожеланиям травм. Килиан будет играть за Францию, где прикажут, но в ПСЖ рассчитывал набирать состав и занять место Неймара.

Французу нужна была продажа Неймара

Сразу делаем скидку на возраст. В 23 года человек может думать, что уже понял все об этом мире и жизни, но такой человек всегда ошибается. Мбаппе реально поверил, что футболист может быть выше тренера, директора, президента клуба и шейхов. Наивный. Причем в ПСЖ правильно сделали, что не следовали слепо указаниям Килиана. Требовал выгнать Неймара, подписать Левандовски, Скамакку или Рэшфорда.

Но не игрок должен решать. И даже не единолично главный тренер. Согласимся с посылом, что ПСЖ может провалить этот сезон в Лиге чемпионов, поскольку не взяли классическую «девятку», ведь Мбаппе не Холанд по позиции. Но одновременно состав должны набирать коллегиально. В деле наставник, спортивный директор (в этом случае советник Кампуш) и аналитики со своими контраргументами и фактами.

Сто раз видели, как отсутствие вертикали власти с грамотными исполнителями в каждом звене обнуляло большие трансферы. Свежий пример связан с напарником Мбаппе по сборной Гризманном. Антуана и Коутиньо печально известный Бартомеу подписал за 255 млн евро. Отдали двух игроков атаки за 58.5 млн евро, и это уже с учетом оплаченных аренд. Выбросили больше двухсот миллионов с учетом зарплат.

На пиковом уровне Гризманн и Коутиньо в атаке «Барселоны», как раньше Неймар и Месси в Каталонии, не играли. Мбаппе тоже не покажет класс в ПСЖ , если его убедят остаться, или вообще используют методы давления. Килиан не Верратти, чтобы заставить. Если француз задумал трансфер – уйдет в январе или следующим летом. Даже в интервью заявил, что хочет свободы на позиции Неймара, а не на острие.

Напарников огорчили капризы Мбаппе

Напоминает историю Роналду. Напарники по МЮ понимают, что форвард – легенда. Но здоровые личные отношения строятся, в том числе, на уважении. Португалец не демонстрирует уважения к проекту из Манчестера. Он хотел уйти, но не смог. Были психологические проблемы, пытался решить их с помощью забавного доктора Питерсона, а теперь сидит на лавке и ждет с моря погоды.

Мбаппе проще, Килиан нужен многим клубам. Но на практике остановят зарплата и трансферная стоимость. Если Килиан мечтает уйти в январе, то его за копейки никто не отдаст. Зимние трансферы опасные, а тут еще и фактор ЧМ . Если Франция заберется далеко, то новому клубу достанется уставший форвард. Холанд ест мясо инопланетян, отказался от сладкого и веселого, долго готовился к АПЛ .

Килиан передумал резко, а единственное требование ПСЖ – чтобы пошел не в «Реал». Мбаппе в таком случае будет смотреть на АПЛ , где у него три реальных варианта – «Челси», МЮ и «Ливерпуль». Конечно, если ПСЖ не запросит сейчас 400 миллионов евро. Как и в случае с Роналду и МЮ , плакать по нему в Париже напарники не станут. Неймар вообще отказывается говорить о Мбаппе.

Месси скучны эти разборки, ему хочется обратно в любимую Барселону. Хакими дружит с Мбаппе, но таких близких в ПСЖ у форварда мало. Килиан посетит корриду в Мадриде с Рамосом, Навасом и Доннаруммой. Явно ищет выход на Переса, который обиделся на футболиста, но до сих пор общается лично с мамой футболиста.

Килиан может спасти проект «Ливерпуля»

Мане ушел из команды Клоппа, но форвардов вроде бы полно. Есть Салах, Диас, Нуньес, Жота и Фирмино. А футбол, который бы не заставлял Клоппа удивленно раскрывать рот, не показали. Значительная часть проблем «Ливерпуля» от усталости? Правда, в прошлом сезоне замахнулись на все трофеи вместе, это сыграло злую шутку теперь. Но осеннее состояние «красных» требует принятия верных решений.

Несколько лет назад была информация, что американская компания – спонсор «Ливерпуля» и Мбаппе, хочет поженить оба рекламных проекта. И МЮ подсуетиться. Раз Килиан ценит Рэшфорда, то Маркуса используют для переговоров. Опять же, в Манчестере много платят Роналду. Зимой можно прощаться с Криштиану и подписать на его место Мбаппе. Тен Хаг точно не откажется от такого новичка и усиления.

Мбаппе не пропадет, если выдохнет, оглянется по сторонам – ни одному человеку нельзя прощать все подряд, и изучит опыт прошлого. Роналдо не довели до добра карнавалы и модели. Роналдиньо любит танцевать, пить и женщин. Тоже не оставался на высоком уровне так долго, как Месси с Роналду. Килиан немало погулял прошлым летом в шумных компаниях, а когда приказали пахать – начал нервничать.

Очевидно, что дни Килиана в ПСЖ сочтены

От гнева шейхов зависит судьба талантливого футболиста. Уйти в январе Мбаппе может, только если катарцы одобрят сделку и найдется покупатель. Но до этого Килиан должен показать сильный футбол. Сейчас в его возрастной группе на первом месте точно Холанд. Саркастичного форварда любят больше. Мбаппе надо вести себя проще, зазнался.

Анри прав – тренер решает, кто, где и как играет. Если разрешить Килиану выгнать Неймара, то взбунтуется Месси. Хакими скажет, что в обороне пусть пашут центральные защитники. Доннарумма начнет выбирать любимчиков. Путь к хаосу, как и отсутствие у футболиста агента. У Холанда был Райола, есть Пимента – все трансферы тихие.

У Мбаппе дела ведут отец и мать. У них нет базы клиентов, опыта переговоров. Да, выбили 131.2 млн евро манипуляцией и шантажом – шел в «Реал», которому клялся в вечной любви, а остался в ПСЖ , разыграв карту патриотизма. Но испортил репутацию и прослыл лицемером. Аудитория такое просекает сразу.

Не будем спекулировать. Возможно, Мбаппе неплохой парень, лишь не очень умный. Рядом не было опытного человека, который дал бы банальный совет – изучить историю. Все главные футбольные французы уезжали из Лиги 1. Решение остаться было ошибкой. Это и раздражает – когда не принимают очевидно верное решение.