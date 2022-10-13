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Девушка Гогричиани: «Гоча не хочет судебного разбирательства»

вчера, 20:42

Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала о ходе дела.

Гоча пытается все решить в досудебном порядке, выйти на мировую, извиняется, просит прощения. Он говорит, что хочет возместить ущерб, но только чтобы это не шло все дальше, так как это сломает ему карьеру и он не сможет играть в футбол. Хочет, чтобы заявление было забрано мной, умоляет об этом и говорит, что если ему не дадут больше играть в футбол, то он сразу повесится.

Гогричиани сломал нос своей девушке во время ссоры.

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Все комментарии
старина
старина ответ memphis (раскрыть)
вчера в 21:50
Еще и вернется)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:14
Не хочет так не хочет))
memphis
memphis
вчера в 20:53
Если простит, будет дура
Гость
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