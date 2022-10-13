Девушка Гогричиани: «Гоча не хочет судебного разбирательства»

Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» , рассказала о ходе дела.

Гоча пытается все решить в досудебном порядке, выйти на мировую, извиняется, просит прощения. Он говорит, что хочет возместить ущерб, но только чтобы это не шло все дальше, так как это сломает ему карьеру и он не сможет играть в футбол. Хочет, чтобы заявление было забрано мной, умоляет об этом и говорит, что если ему не дадут больше играть в футбол, то он сразу повесится.