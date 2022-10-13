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У Промеса был конфликт с игроками «Ахмата». Его ждали у автобуса

вчера, 18:54
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал историю, которая произошла после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:1). Футболисты «Ахмата» хотели серьезно поговорить с Квинси Промесом, однако ситуацию разрешил капитан «красно-белых» Георгий Джикия.

Во время матча со «Спартаком» в 1-м туре Промес позволил себе лишнего в высказываниях против наших футболистов. Ребята хотели встретить и встречали его у спартаковского автобуса, очень долго сидели в раздевалке и ждали. Этот конфликт уладил только Джикия, которого надо отметить особо — он лидер не только на поле и в раздевалке, но и по жизни. И очень хороший парень.

Промес — классный игрок, я просто тащусь от него, и он сейчас во многом определяет успехи «Спартака». Но при этом есть вещи, которые недопустимы. Либо после этого нужно приносить извинения. Просто это не первый раз. Я видел матч, в котором он позволил себе высказывания. Даже моего знания английского хватило, чтобы все расслышать. Мужчины должны оставаться мужчинами.

Как Джикии удалось всё уладить? Он привел Промеса, но не стал заводить его в автобус, а зашел и извинился за него сам. Если честно, я был при первой части и в середине этого конфликта, а потом пошел на пресс-конференцию. Вернулся поздно и не видел воочию, чем это закончилось. Ребята сказали: «Тренер, мы уладили сами». И рассказали о роли Джикии.

В мои времена как игрока такие вещи не прощались. Какие бойцы были в «Торпедо» или в Тюмени! Если ты уважаешь себя, то потом заслужишь и уважение других. И этого самоуважения терять никогда нельзя. Говорю это и игрокам, и работникам команды и клуба, и оппонентам.

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Все комментарии
РусБрянск
РусБрянск ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 10:17
Радимов,Денисов,Дзюба еще тебк перечислить,кто так тихо как крыса уходили от таких разборок после игр
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:48
Чисто по спартаковски, потявкать на поле и резко в автобус)
Over 9000
Over 9000
вчера в 22:48
наваляли бы этой таджикии раз уголовник зассал
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:43
Так что он сказал?
008Maximus
008Maximus
вчера в 22:32
Страсти мордасти
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:27
Ничего, у Ахмата еще будет шанс поставить автобус перед Промесом. Когда там матч Спартак-Ахмат?
Izmar
Izmar
вчера в 21:48
Таки от тюрьмы в спартаке прячется.
pomor45
pomor45
вчера в 21:40
Уголовник, что с него возьмёшь.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 21:20
Золотой кабан перебыковал, пришлось золотому быку ситуацию рамсить, а то у кабана ляшки промокли
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:03
Это ты про бандитский Петербург?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:02
Мужчина всегда должен оставаться мужчиной!!!
memphis
memphis
вчера в 20:51
Куда же без извинений тут)))
vlasovca
vlasovca
вчера в 20:30
Завтра промес скажет в прессе про рассизм.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:28
Похоже гопники играют в Ахмате.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:10
Да пёс с ним
adekvat
adekvat
вчера в 19:50
Чеченские Макгрегоры.
Futurista
Futurista ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
Промеса просто не пустили в автобус от греха)...он уже один раз перед родственником ответил...до сих пор полиция голландская никак не успокоится...
makkie
makkie
вчера в 19:41
По другой версии Промес и Швец потолкались, а раздули как бандитскую стрелку 😄
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:36
У нас так не принято ...
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:18
Ага, с одним и тем же ником - двое и 1 тот же на латинице.))
И откуда у них у "всех" по 1000, если в день даётся только 400 + 30 (за коммент)??
alexgurzan
alexgurzan ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 19:16
Аккаунты разные.
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 19:14
Хорошо. Но почему их трое?!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:13
Главное, что бы не с тем, с чем Дзюба спартачей пугал в раздевалке.
Помнишь он на Азмуне показал, что он с ними сделает. Азмун до сих пор отойти не может.
alexgurzan
alexgurzan ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 19:12
Посмотрите ставки в профиле, были выиграны ставки с большими коэффициентами.
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:09
Я ваще не в курсе, Толь. Ты о чём?)
Capral
Capral
вчера в 19:08
Это Талалаев тащится??? Ну и сленг у него. Серьезный человек, блин....
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 19:08
Я не понял, что за читерство в нашей группе? Откуда взялся этот "агент Смит", да ещё и в трёх ипостасях?!
Futurista
Futurista
вчера в 19:00
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:57
С автоматами или пистолетами?
Гость
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