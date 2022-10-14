Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Иванов: «Ганчаренко изменил „Урал“ в лучшую сторону»

вчера, 23:54
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Насколько доволен игрой? Как можно быть недовольным на выезде, когда „Ростов“ ни одной игры не проиграл дома? А мы их выиграли впервые в сезоне. Конечно, я доволен игрой и результатом. Игра была боевая. „Ростов“ — неуступчивая команда, идут в лидерах, им нужно было побеждать. Да, были желтые карточки, что поделаешь — это футбол. Ребята бились и сражались. Судья судил, как понимал и видел. У нас претензий к судейству нет. Конечно, не хотелось, чтобы нам пенальти ставили, но судья так сделал. Что сейчас сделаешь? Как Ганчаренко изменил „Урал“? Изменил в лучшую сторону. Мы стали более качественный футбол показывать. Футболисты поняли задачи тренера, и играем сейчас в современный футбол», — сказал Иванов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гладилин против того, чтобы «Спартак» покупал легионеров
Сегодня, 18:57
Баринов больше не собирается болеть за «Локомотив»
Сегодня, 17:41
Роднина — о том, может ли Дзюба стать депутатом: «Качества у него есть»
Сегодня, 17:21
Гогниев: «В „Химках“ идёт становление команды»
Сегодня, 17:16
Булыкин: «В первом тайме „Торпедо“ выглядел лучше»
Сегодня, 16:53
Кухарчук: «Рассчитывали на победу»
Сегодня, 16:51
Сортировать
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:55
до поры до времени ....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 07:53
Прогресс Урала с приходом Гончаренко на лицо.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 07:51
Урал красавцы, Гончаренко вернул в веру в клуб.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:43
От победы всегда распирает.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:28
Просто наконец то повезло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:02
Скоро Гончара снова ктонибуть уведёт в другой клуб!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:05
Витин контингент и уровень,это точно.Мой прогноз от этого назначения сбудется.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:58
Ещё бы он не был доволен!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 