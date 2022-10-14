Иванов: «Ганчаренко изменил „Урал“ в лучшую сторону»

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вчера, 23:54

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ .

«Насколько доволен игрой? Как можно быть недовольным на выезде, когда „Ростов“ ни одной игры не проиграл дома? А мы их выиграли впервые в сезоне. Конечно, я доволен игрой и результатом. Игра была боевая. „Ростов“ — неуступчивая команда, идут в лидерах, им нужно было побеждать. Да, были желтые карточки, что поделаешь — это футбол. Ребята бились и сражались. Судья судил, как понимал и видел. У нас претензий к судейству нет. Конечно, не хотелось, чтобы нам пенальти ставили, но судья так сделал. Что сейчас сделаешь? Как Ганчаренко изменил „Урал“? Изменил в лучшую сторону. Мы стали более качественный футбол показывать. Футболисты поняли задачи тренера, и играем сейчас в современный футбол», — сказал Иванов.