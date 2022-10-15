Карпин: «В поражении от „Урала“ есть неигровые причины»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Урала» в матче 13-го тура РПЛ (1:2).
«Почему проиграли? Промолчу. Дело не в команде. Есть неигровые причины. Все говорят, как много мы бьем пенальти. А сколько не бьем? Не хочу я про судей этих говорить. Раздражает непонятная трактовка спорных моментов. То рука есть, то нет. То естественное положение, то неестественное. Футбол превратили на усмотрение судей. VAR ввели, чтобы привести все к единому знаменателю, а теперь трактуют как угодно», — сказал Карпин.
Ох, неблагодарная у судей работа . Про игрока не попавшего в пустые ворота быстро забывают, а судью за ошибки долго помнят.
Ох, неблагодарная у судей работа . Про игрока не попавшего в пустые ворота быстро забывают, а судью за ошибки долго помнят.
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Команда не забила ни одного гола с игры, но дело не в ней, а в судьях не поставивших пенальти которого НЕ БЫЛО.
Карпин, а взять ответственность за проигрыш на себя СЛАБО?
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Команда не забила ни одного гола с игры, но дело не в ней, а в судьях не поставивших пенальти которого НЕ БЫЛО.
Карпин, а взять ответственность за проигрыш на себя СЛАБО?
Или Ростова ?
Или Ростова ?
А то, что их Урал просто раскатывал, а оборона допускает в каждом матче много ошибок... нет нет это не причины конечно, от этого никогда никто не проигрывает.
Если Ростов проиграл, то две причины есть, это судейский произвол и вселенский заговор.
А то, что их Урал просто раскатывал, а оборона допускает в каждом матче много ошибок... нет нет это не причины конечно, от этого никогда никто не проигрывает.
Если Ростов проиграл, то две причины есть, это судейский произвол и вселенский заговор.