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Карпин: «В поражении от „Урала“ есть неигровые причины»

сегодня, 00:32
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Урала» в матче 13-го тура РПЛ (1:2).

«Почему проиграли? Промолчу. Дело не в команде. Есть неигровые причины. Все говорят, как много мы бьем пенальти. А сколько не бьем? Не хочу я про судей этих говорить. Раздражает непонятная трактовка спорных моментов. То рука есть, то нет. То естественное положение, то неестественное. Футбол превратили на усмотрение судей. VAR ввели, чтобы привести все к единому знаменателю, а теперь трактуют как угодно», — сказал Карпин.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 17:36
ВАР то помогает. Сколько голов из-за вне игры правильно отменили и наоборот просто не сосчитать. Много тактовок по игре руками, судьи сами запутались. За игру локтями тоже по разному наказывают. Ну и пенальти - это отдельная тема : защитник поставил ногу на газон, нап нарочито на нее налетает, сейчас это пенальти , а раньше говорили , что сам виноват. Короче каждый год какие то новинки в трактовки добавляют, судьям просто не реально за всем уследить. Раньше боковые помогали, а теперь им не до того : надо следить у кого активный , а у кого пассивный офсайд.
Ох, неблагодарная у судей работа . Про игрока не попавшего в пустые ворота быстро забывают, а судью за ошибки долго помнят.
zooveterinar
zooveterinar ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:29
В чем-то действительно Валерий Георгиевич прав!!! Все неоднозначно,причем такое чувство,как ввели вар ,так больше бардака стало!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 11:27
Говорят, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Но это не в случае Ростова. Карпин не проигрывает.
НикСта63
НикСта63
сегодня в 10:38
Судьи должны работать как на матче с Торпедо. Тогда Карпин будет доволен
ABir
ABir
сегодня в 09:16
Везение закончилось
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:15
и это тренеришка тренер сборной??? ты сначала научи их играть а не падать после малейшего прикосновения к Комличенко он превратился в дельфина ныряет и ныряет и просит помогите бедному обиженному нападающему вам б...ть и так дали левый пеналь даже удалили игрока а вам всё мало вы б...ть господин Карипн ни одного голевого момента за всю игру не создали у ворот соперника а теперь ноешь как баба фу противно читать
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:24
Надо самим играть
mqz6xbyre3rx
mqz6xbyre3rx
сегодня в 08:24
А как же твой тренерский талант?
Izmar
Izmar
сегодня в 08:19
Чисто спартаковское мышление искать виноватых во всем, только не в себе, это всегда приведет к неудачам.
Владимир Анохин
Владимир Анохин
сегодня в 08:12
"Почему проиграли? Промолчу. Дело не в команде..."
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Команда не забила ни одного гола с игры, но дело не в ней, а в судьях не поставивших пенальти которого НЕ БЫЛО.
Карпин, а взять ответственность за проигрыш на себя СЛАБО?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:04
Недооценил Карпов Урал!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:00
Валерий, вы с игры ни одного не забили а вам два, какие тут трактовки
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:39
Насчёт Судей и ВАР он прав
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:45
Неужели опять заговор против Спартака ?
Или Ростова ?
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 05:44
Есть стойкое ощущение,что судьи очень хрошо работают с букерами,но и игровых вопросов по игре хватает.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:17
Карпин в Ростове прививает спартаковскую философию.
А то, что их Урал просто раскатывал, а оборона допускает в каждом матче много ошибок... нет нет это не причины конечно, от этого никогда никто не проигрывает.
Если Ростов проиграл, то две причины есть, это судейский произвол и вселенский заговор.
112910415
112910415
сегодня в 04:56
проигрывать ужасно неприятно ...
ОПС
ОПС
сегодня в 03:39
Как проигрыш так судья виноват.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:16, ред.
Я матч не смотрел, что, там действительно так всё сложно?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:11
Слишком много нюансов напридумывали. Трактуют действительно похожие моменты по разному . И ведь это не только у нас, за бугром те же самые проблемы. Очевидные пенальти не ставятся, а сомнительные на раз два. Пора бы упростить правила и поправки и привести к общему знаменателю.
minai
minai
сегодня в 01:03
Но не хватает яиц признать, что Урал просто был сильнее. Странный тренер нашей сборной.
794xc78dkwx3
794xc78dkwx3
сегодня в 00:58
опять судьи, да не в судьях дело, а в букмекерах...
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