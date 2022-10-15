Литвинов: «В „Спартаке“ нет стереотипов насчёт непобедимости „Зенита“»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказал мнение о силе петербургского «Зенита». Ранее «Спартак» после ряда поражений сумел победить «Зенит» в Кубке России со счётом 3:0.
У нас нет никаких стереотипов относительно того, что мы не можем выиграть у «Зенита».
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Завсегда приятно читать ваши остроумные комменты...
Пишите в любое время...
Завсегда приятно читать ваши остроумные комменты...
Понятно что завтра в случае поражения Абаскаля виноваты будут ни Карраскаль с Федотовым....а Семак с Медведевым....так принято...но не за сутки же до игры..начинать говорить об этом..)))
Удачи Вам...в дерби...и ЦСКА тоже..!!!
Пусть удача даст вам в этом матче одинаковое количество очков...!!!
Вот такое доброе...справедливое пожелание....
Понятно что завтра в случае поражения Абаскаля виноваты будут ни Карраскаль с Федотовым....а Семак с Медведевым....так принято...но не за сутки же до игры..начинать говорить об этом..)))
Удачи Вам...в дерби...и ЦСКА тоже..!!!
Пусть удача даст вам в этом матче одинаковое количество очков...!!!
Вот такое доброе...справедливое пожелание....
Никогда не было на свете...и никогда уже не будет более админо-бюджетного превосходства одной команды над остальными в Лиге как у той вашей команды что чемпионила 10 раз к ряду...
Если б нынешний Зенит обладал сейчас такими полномочиями как Спартак в те времена - то Захарян,Промес,Сафонов,Миранчук,Влашич и Головин были бы у Семака уже через 16 минут после того как он только про них подумал бы...)))
Да и для чего рубль тратить на Арену...???...рубль тоже деньги...
Коль у тебя в пользовании самая большая арена страны....Лужники ???
Никогда не было на свете...и никогда уже не будет более админо-бюджетного превосходства одной команды над остальными в Лиге как у той вашей команды что чемпионила 10 раз к ряду...
Если б нынешний Зенит обладал сейчас такими полномочиями как Спартак в те времена - то Захарян,Промес,Сафонов,Миранчук,Влашич и Головин были бы у Семака уже через 16 минут после того как он только про них подумал бы...)))
Да и для чего рубль тратить на Арену...???...рубль тоже деньги...
Коль у тебя в пользовании самая большая арена страны....Лужники ???
Такой с которой Спартак сможет очки в чемпионате набирать ???
Так вам мало чтоль команд с 9-го по 16-е место...с которыми вы и феерите???
И почему в 2017-м Каррера ни запах газа не чуял...ни админресурс не ощутил...
Такой с которой Спартак сможет очки в чемпионате набирать ???
Так вам мало чтоль команд с 9-го по 16-е место...с которыми вы и феерите???
И почему в 2017-м Каррера ни запах газа не чуял...ни админресурс не ощутил...
Им завтра с ЦСКА играть, а они всё о Зените думают.
Им завтра с ЦСКА играть, а они всё о Зените думают.
Таблица....Зенит....12 игр - 0 поражений....
Статистика.....9 последних игр в РПЛ против Зенита - 0 побед Спартака....
Учитывая что следующие 2-е официальные игры Спартака против Зенита в Питере на "Разгром Арене" ...слова Литвинова - попытка тушить костёр бензином....)))
Таблица....Зенит....12 игр - 0 поражений....
Статистика.....9 последних игр в РПЛ против Зенита - 0 побед Спартака....
Учитывая что следующие 2-е официальные игры Спартака против Зенита в Питере на "Разгром Арене" ...слова Литвинова - попытка тушить костёр бензином....)))