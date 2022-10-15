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Литвинов: «В „Спартаке“ нет стереотипов насчёт непобедимости „Зенита“»

сегодня, 00:02

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказал мнение о силе петербургского «Зенита». Ранее «Спартак» после ряда поражений сумел победить «Зенит» в Кубке России со счётом 3:0.

У нас нет никаких стереотипов относительно того, что мы не можем выиграть у «Зенита».

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:24
Взаимно)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:23
Да...шучу...
Пишите в любое время...
Завсегда приятно читать ваши остроумные комменты...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:13, ред.
Спасибо)...извините за беспокойство)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:05
Я вообще не понял для чего за несколько часов до матча Спартака и ЦСКА вы будите и тревожите мирноспящих нейтральных к дербям.... порядочных и дружелюбных поклонников Зенита внезапными утренними несовсемсправедливыми наездами про "ГазПромВсёКупил"...?????

Понятно что завтра в случае поражения Абаскаля виноваты будут ни Карраскаль с Федотовым....а Семак с Медведевым....так принято...но не за сутки же до игры..начинать говорить об этом..)))

Удачи Вам...в дерби...и ЦСКА тоже..!!!
Пусть удача даст вам в этом матче одинаковое количество очков...!!!
Вот такое доброе...справедливое пожелание....
galem72
galem72
сегодня в 10:02
    Izmar
    Izmar
    сегодня в 09:46
    Спартак опять понесло, значит, займут место 8-10.
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 09:44
    По данным ВЦИОМ ответ питерских про "ретро" самый популярный))...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 09:34, ред.
    Ой...давай только не будем в это ретро кидаться...всё уже про то жёвано пережёвано...
    Никогда не было на свете...и никогда уже не будет более админо-бюджетного превосходства одной команды над остальными в Лиге как у той вашей команды что чемпионила 10 раз к ряду...

    Если б нынешний Зенит обладал сейчас такими полномочиями как Спартак в те времена - то Захарян,Промес,Сафонов,Миранчук,Влашич и Головин были бы у Семака уже через 16 минут после того как он только про них подумал бы...)))

    Да и для чего рубль тратить на Арену...???...рубль тоже деньги...
    Коль у тебя в пользовании самая большая арена страны....Лужники ???
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 09:04, ред.
    Просто вспомни что вы всё время говорили про Спартак СССР и 90-х...и да 1 чемпионат вы таки выиграли)...хотя тогда и близко не было такого админресурса и халявных денег у Спартака...и стадионы Спартаку за рубль никто не дарил...теперь же Питер весь переобулся и ходит в новых тапочках с надписью газпром)...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 08:55
    "Нормальной" - это какой ???
    Такой с которой Спартак сможет очки в чемпионате набирать ???
    Так вам мало чтоль команд с 9-го по 16-е место...с которыми вы и феерите???
    И почему в 2017-м Каррера ни запах газа не чуял...ни админресурс не ощутил...
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 08:10, ред.
    Такой газово-административный зенит никому не интересен...ни выигрыш у него ни проигрыш ему...когда станет нормальной командой тогда другое дело...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 07:30
    Кубок одно, чемпионат совсем другое.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 06:44
    Та, ну. Аросто дали интриге родится.
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 05:33
    Стереотипов нет, просто проигрываем.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Zak11 (раскрыть)
    сегодня в 05:29
    Так получается, что засорили спартачи себе голову Зенитом.
    Им завтра с ЦСКА играть, а они всё о Зените думают.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 05:02
    Зенит надо обыгрывать!
    Zak11
    Zak11 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 02:07
    А зачем команде засорять мозги противостоянием с Зенитом? Ну в кубке выиграли, считаю барьер пройден - дальше интереснее будет)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:50, ред.
    Это не стереотипы...это факт...
    Таблица....Зенит....12 игр - 0 поражений....
    Статистика.....9 последних игр в РПЛ против Зенита - 0 побед Спартака....

    Учитывая что следующие 2-е официальные игры Спартака против Зенита в Питере на "Разгром Арене" ...слова Литвинова - попытка тушить костёр бензином....)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:08
    Как они заговорили...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Andrei Galash (раскрыть)
    сегодня в 00:08
    Энтих кабыл ани адной левой капытой!!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 00:07
    О "Зените" заговорил юный болтун,да ещё перед матчем с ЦСКА! Видимо,можно тогда делать прогноз на победу ЦСКА,а то я раньше не рисковал делать подобное.Опять 3-1(Соболь с пенальти)???
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    сегодня в 00:07
    Через день матч с ЦСКА, а они все от матча полумесячной давности отойти не могут.
    Гость
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