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«Реал» и «Барселона» интересуются полузащитником «Интера» Бареллой

вчера, 10:01

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в Испании.

В подписании 25-летнего футболиста заинтересованы «Реал» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Барелла провёл 12 матчей за «Интер», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 13:34
последний выходит был Фабио
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:17, ред.
Ла Лига и Серия А похожи в культуре и точности паса и да и по прессинг действиям они соседи. Наверное да, но скорости у Ла Лиги повыше, нужно работать быстрее на поле.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:00, ред.
Никола Барелла конечно же талантливый игрок и лично мне нравится та игра которую он показывает в Миланском Интере, а если его не загонять под тактические рамки, то он приносит еще больше пользы.

Кому он нужнее, Мадридскому Реалу или Каталонской Барселоне? На мой взгляд, у Барселоны сейчас есть отличные молодые игроки в центральной зоне Педри и Гави и тратить деньги с которыми и так напряг у клуба на покупку Бареллы не обоснованно.

А вот сливочным через сезон другой игрок в центр поля будет просто необходим! Лука и Тони доигрывают и скорее всего через год их уже не будет в составе Реала. С опорной зоной у Мадрида проблем нет, Тчуамени и Камавинга уже готоры особенно Орильян, а вот игрок который будет дирижировать игрой будет оооочень нужен и вот тут Никола может прийтись ко двору. Вопрос только в том, заиграет ли он в Испании?!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:16
Нужен ли он Реалу? И кстати, кто в последний раз из итальянцев играли за Реал Мадрид и Барселону?
Каннаваро и Замбротта?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:03
и кому же достанется.
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