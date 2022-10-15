«Реал» и «Барселона» интересуются полузащитником «Интера» Бареллой

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в Испании.
В подписании 25-летнего футболиста заинтересованы «Реал» и «Барселона».
В нынешнем сезоне Барелла провёл 12 матчей за «Интер», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.
Кому он нужнее, Мадридскому Реалу или Каталонской Барселоне? На мой взгляд, у Барселоны сейчас есть отличные молодые игроки в центральной зоне Педри и Гави и тратить деньги с которыми и так напряг у клуба на покупку Бареллы не обоснованно.
А вот сливочным через сезон другой игрок в центр поля будет просто необходим! Лука и Тони доигрывают и скорее всего через год их уже не будет в составе Реала. С опорной зоной у Мадрида проблем нет, Тчуамени и Камавинга уже готоры особенно Орильян, а вот игрок который будет дирижировать игрой будет оооочень нужен и вот тут Никола может прийтись ко двору. Вопрос только в том, заиграет ли он в Испании?!
Кому он нужнее, Мадридскому Реалу или Каталонской Барселоне? На мой взгляд, у Барселоны сейчас есть отличные молодые игроки в центральной зоне Педри и Гави и тратить деньги с которыми и так напряг у клуба на покупку Бареллы не обоснованно.
А вот сливочным через сезон другой игрок в центр поля будет просто необходим! Лука и Тони доигрывают и скорее всего через год их уже не будет в составе Реала. С опорной зоной у Мадрида проблем нет, Тчуамени и Камавинга уже готоры особенно Орильян, а вот игрок который будет дирижировать игрой будет оооочень нужен и вот тут Никола может прийтись ко двору. Вопрос только в том, заиграет ли он в Испании?!