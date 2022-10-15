«Реал» и «Барселона» интересуются полузащитником «Интера» Бареллой

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вчера, 10:01

Полузащитник «Интера» может продолжить карьеру в Испании.

В подписании 25-летнего футболиста заинтересованы «Реал» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Барелла провёл 12 матчей за «Интер», записав на свой счёт 3 гола и 3 результативные передачи.