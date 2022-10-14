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«Атлетико» Мадрид хочет подписать полузащитника ЦСКА Карраскаля

сегодня, 00:05

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль попал в сферу интересов «Атлетико».

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне хотел видеть колумбийца в своей команде, еще когда он выступал за «Ривер Плейт». Мадридский клуб готов заплатить ЦСКА за трансфер Карраскаля 9 млн евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл 12 матчей за «армейцев» во всех турнирах, записав на свой счёт 5 голов и 3 результативные передачи.

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12 октября
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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:35
Может свалить бесплатно
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:28
кто то утку пустил
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:12
Да заберите его! Уже и так понятно,что в нынешних условиях все они делятся на две части :Одни хотят воспользоваться "Юрьевым днём",предоставленным "друзьями "ГАЗПРОМА-фифами-уефами,и разорвать контракт,когда найдут работодателя на Западе,а другие ждут,когда российский клуб пожелает подзаработать,коли появилась такая возможность.Кнехт есть кнехт...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:16
Мадридский клуб готов заплатить ЦСКА за трансфер Карраскаля 9 млн евро.
После матча ЦСКА со Спартаком - Атлетико удвоит сумму..
dеigandre
dеigandre
сегодня в 09:07
Карраскаля вместо Карраско хотят?)
Sadjon
Sadjon
сегодня в 09:04
Армейцы могут и побольше денег запросить......
Flamen
Flamen
сегодня в 08:52
18 млн, и пусть берут!
112910415
112910415
сегодня в 07:56
тут надо призадуматься
ДСА
ДСА
сегодня в 06:24
Мало предлагают, надо поторговаться.
Izmar
Izmar
сегодня в 05:09
Для Карраскаля это идеальный вариант.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 02:44
Забирайте бесплатно !
Futurista
Futurista
сегодня в 00:09
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