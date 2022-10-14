«Атлетико» Мадрид хочет подписать полузащитника ЦСКА Карраскаля

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сегодня, 00:05

Полузащитник ЦСКА попал в сферу интересов «Атлетико».

Главный тренер «матрасников» хотел видеть колумбийца в своей команде, еще когда он выступал за «Ривер Плейт». Мадридский клуб готов заплатить ЦСКА за трансфер Карраскаля 9 млн евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл 12 матчей за «армейцев» во всех турнирах, записав на свой счёт 5 голов и 3 результативные передачи.