ПСЖ обещал Мбаппе, что будут подписаны Левандовски, Бернарду и Шкриньяр

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вчера, 18:53

ПСЖ обещал подписать трех игроков: , и .

Никого из перечисленных игроков парижане так и не подписали. Левандовски перешёл из «Баварии» в «Барселону», Шкриньяр остался в «Интере», а Бернарду Силва — в «Манчестер Сити».