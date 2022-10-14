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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ обещал Мбаппе, что будут подписаны Левандовски, Бернарду и Шкриньяр

вчера, 18:53

ПСЖ обещал Килиану Мбаппе подписать трех игроков: Роберта Левандовского, Милана Шкриньяра и Бернарду Силву.

Никого из перечисленных игроков парижане так и не подписали. Левандовски перешёл из «Баварии» в «Барселону», Шкриньяр остался в «Интере», а Бернарду Силва — в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 12:45
На тему Мбаппе теперь можно увидеть много разных вбросов!
Началась травля в СМИ! Возможно это дело рук самого Переса, самого обиженного старика в футбольном мире, которого задели личные решения черепашки.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 05:43
Когда умоляешь игрока остаться, просишь президента, прописываешь космическую зарплату, тем самым возвышая его эго тебя хто удевляет? Конечно он хочет убрать Неймара и Мессии, ибо они его конкуренты. Он хочет быть как Холанд в сити елинственным замыкающим и на кого играли все партнеры
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 00:34
После какой фамилии можно хихикнуть)
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 00:32
Ничего себе список)))
Руслан Амиров
Руслан Амиров
сегодня в 00:07
Печалька
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 23:06
Пусть теперь не рыпается и "купается" в своих деньгах
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:50, ред.
... и Холланд, и Педри, и Гави, и Ван Дейк и Де Брюйне, и Салах, и Киммих, и Трент А.А. ...,...,..., и ещё хренова куча народа будут подписаны в ПСЖ, о чём Мбаппе также было обещано.
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:49, ред.
Мне кажется всё что пишут о Мбаппе это чуж. И всё это рук Переса и Реала
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:06
Если тебе мало Месси - вали... Ты глуп... И поймёшь это лет через десять ...
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:58
врут они тебе, киллианушка
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 21:27
Мало ли что дитяти пообещают, чтобы не плакало.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:44
А зачем он им? Тем самым хотел избавиться от Неймара и Месси? Хотел поменять партнёров по атаке? Слабо вериться. Или его вскружило голову, что сам президент просил остаться в ПСЖ? Он хоть осознаёт, что он не работадатель, а сотрудник, рабочий по контракту?
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 20:32
идиоты желтые))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:26
Развели негритянка по полной.
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:20
Доколе эта мартышка будет диктовать условия французскому топ клубу?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:12
Там всем места не хватит
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:54
вот Это будет интересная команда..
adekvat
adekvat
вчера в 19:46
Еще Роналду, Холанда, Жезуса и кубок ЛЧ.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:42
Таких гопников подсрачником надо гнать из команды.Левандовски не хуже чем он и ведет себя благородно,а этот типсон как из грязи в князи,12 конченный
Parma1972
Parma1972
вчера в 19:33
Обещенного три года ждут😂
kchwqk546x29
kchwqk546x29
вчера в 19:27
Просил подписать себе конкурента, который вытеснит его из состава? Сомнительно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:22
Мбаппе футболист или хозяин клуба?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:20
Опять наврали !!!!
pomor45
pomor45
вчера в 19:19
Работу свою делай, как следует, не оглядываясь и прикрываясь другими. Или, может, надеялся, что эти ребята будут на него пахать? Так сопливый ещё.
DXTK
DXTK
вчера в 19:18
А где же в списке требований кумир Мбаппе Роналду? не ужели французик забыл любимого футболиста, тот весь извелся в МЮ, хотел играть в ЛЧ, но ПСЖ и Мбаппе не прислали ему весточку.......

PS или Мбаппе не считает Рона лучшим раз Левандовского выбрал???!!!
Elliada
Elliada
вчера в 19:18
Если это правда, Мбаппе идиот.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:16
Мбаппе рулит в ПСЖ !!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:56, ред.
Хотел сборную мира в ПСЖ ???)))
Не верю я в такие вбросы . Но инсайдер насмешил !)))
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