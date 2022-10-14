ПСЖ обещал Мбаппе, что будут подписаны Левандовски, Бернарду и Шкриньяр

ПСЖ обещал Килиану Мбаппе подписать трех игроков: Роберта Левандовского, Милана Шкриньяра и Бернарду Силву.
Никого из перечисленных игроков парижане так и не подписали. Левандовски перешёл из «Баварии» в «Барселону», Шкриньяр остался в «Интере», а Бернарду Силва — в «Манчестер Сити».
Началась травля в СМИ! Возможно это дело рук самого Переса, самого обиженного старика в футбольном мире, которого задели личные решения черепашки.
Началась травля в СМИ! Возможно это дело рук самого Переса, самого обиженного старика в футбольном мире, которого задели личные решения черепашки.
PS или Мбаппе не считает Рона лучшим раз Левандовского выбрал???!!!
PS или Мбаппе не считает Рона лучшим раз Левандовского выбрал???!!!
Не верю я в такие вбросы . Но инсайдер насмешил !)))
Не верю я в такие вбросы . Но инсайдер насмешил !)))