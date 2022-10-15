ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продолжает привлекать внимание других клубов.
По данным источника, в подписании аргентинца заинтересованы ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Однако Лаутаро не хочет покидать миланский клуб, он намерен подписать новую сделку с «Интером».
В нынешнем сезоне Мартинес провёл 13 матчей за «Интер», в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Не думаю что против Баварии или Реала,МС мы увидели бы на поле Лаутаро. Хотя могу ошибаться, поживём увидим.
Не думаю что против Баварии или Реала,МС мы увидели бы на поле Лаутаро. Хотя могу ошибаться, поживём увидим.