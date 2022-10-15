ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Лаутаро Мартинеса

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вчера, 09:15

Нападающий «Интера» продолжает привлекать внимание других клубов.

По данным источника, в подписании аргентинца заинтересованы ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Однако Лаутаро не хочет покидать миланский клуб, он намерен подписать новую сделку с «Интером».

В нынешнем сезоне Мартинес провёл 13 матчей за «Интер», в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.