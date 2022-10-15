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ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании Лаутаро Мартинеса

вчера, 09:15

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес продолжает привлекать внимание других клубов.

По данным источника, в подписании аргентинца заинтересованы ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». Однако Лаутаро не хочет покидать миланский клуб, он намерен подписать новую сделку с «Интером».

В нынешнем сезоне Мартинес провёл 13 матчей за «Интер», в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 10:59
Дружище, не соглашусь,наказал-да,за оголение тылов. Там, Во-первых, была ничья, а во-вторых игра была на встречных курсах без центра поля, и в такой суматохе лучший тот кто реализовал свои моменты.
Не думаю что против Баварии или Реала,МС мы увидели бы на поле Лаутаро. Хотя могу ошибаться, поживём увидим.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:17
Он вынес Барселону на Камп Ноу...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:26
Мне показалось, что никакущий
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:22
Аукцион решит всё...
Гость
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