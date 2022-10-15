Клопп: «Никто не может конкурировать с „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» высоко отозвался о «Манчестер Сити».

Никто не может конкурировать с «Ман Сити». У них лучшая команда в мире, они купили лучшего форварда, который был на рынке. Мы не можем вести себя как они, это невозможно.