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Клопп: «Никто не может конкурировать с „Манчестер Сити“»

вчера, 08:49

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко отозвался о «Манчестер Сити».

Никто не может конкурировать с «Ман Сити». У них лучшая команда в мире, они купили лучшего форварда, который был на рынке. Мы не можем вести себя как они, это невозможно.

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Все комментарии
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 12:59
Арсенал слабее по составу ,Чем Ливерпуль и идет пока на 1 месте.Клопп,обыгрывать можно кого угодно.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 11:07, ред.
Если конкурировать на рынке в ТО в поисках готовых игроков, то с МС может сравниться ПСЖ и возможно Реал.

Нужно было брать Холланда из Зальцбурга, тогда то что происходит сейчас не было бы.

Ливерпуль раслабил хватку после того как пришли Мане, Салах, Фирмино и пытается конкурировать с МС по бюдэету, а это невозможно по многим причинам.

Вот сейчас у Зальцбурга играют перспективные игроки как Шешко и Окафор или будете ждать когда БД или Лейпциг снова продаст их в МС, а Ливерпуль попытается за ту же сумму купить игрока у другой команды которым не интересовался МС, когда МС возьмёт топаря, а Ливерпуль кота в мешке. Ведь топ клубы на него не претендовали и было бы легче этот трансфер оформить, хотя Ливерпуль может потратить столько сколько МС.
Бoрат
Бoрат
вчера в 10:52
Золотые слова
В этом сезоне Манчестер Сити силен как никогда
Думаю , если в плей-офф попадется Реал, ПСЖ или Бавария, то разорвут их всех как тузик грелку
Ждём финал Ман Сити - Наполи
А Ливерпуль максимум Лига Конференций по итогам сезона
Клоп на выход
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:08
Клопп сдулся что ли?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:08
Хитрый Клопп.Усыпляет бдительность соперника
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:01
Эх Клопп! Кто как ни главный тренер должен разрабатывать тактику и стратегию для борьбы с любым соперником и стараться одержать победу! И это говорит тренер знаменитого Ливерпуля! Ну если это так то это начало конца для Клоппа!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:58
Пыль в глаза пускает)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:38
А ЛЧ не возьмут
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:28
Чтож ты фраер сдал назад
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:28
Собрали хороший состав и хорошая работа тренера.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:18
Он прав в том, что у МС один из лучших ЦН в мире (возможно и лучший на сегодня).
Но, никто не отменял командную игру. Не один футболист решает в матчах.
История футбола не даст соврать, что на бумаге послабее команды - останавливали и более сильных игроков, и более сильные команды.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:00
Слабак сдался !
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