Клопп: «Никто не может конкурировать с „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко отозвался о «Манчестер Сити».
Никто не может конкурировать с «Ман Сити». У них лучшая команда в мире, они купили лучшего форварда, который был на рынке. Мы не можем вести себя как они, это невозможно.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко отозвался о «Манчестер Сити».
Никто не может конкурировать с «Ман Сити». У них лучшая команда в мире, они купили лучшего форварда, который был на рынке. Мы не можем вести себя как они, это невозможно.
Нужно было брать Холланда из Зальцбурга, тогда то что происходит сейчас не было бы.
Ливерпуль раслабил хватку после того как пришли Мане, Салах, Фирмино и пытается конкурировать с МС по бюдэету, а это невозможно по многим причинам.
Вот сейчас у Зальцбурга играют перспективные игроки как Шешко и Окафор или будете ждать когда БД или Лейпциг снова продаст их в МС, а Ливерпуль попытается за ту же сумму купить игрока у другой команды которым не интересовался МС, когда МС возьмёт топаря, а Ливерпуль кота в мешке. Ведь топ клубы на него не претендовали и было бы легче этот трансфер оформить, хотя Ливерпуль может потратить столько сколько МС.
Нужно было брать Холланда из Зальцбурга, тогда то что происходит сейчас не было бы.
Ливерпуль раслабил хватку после того как пришли Мане, Салах, Фирмино и пытается конкурировать с МС по бюдэету, а это невозможно по многим причинам.
Вот сейчас у Зальцбурга играют перспективные игроки как Шешко и Окафор или будете ждать когда БД или Лейпциг снова продаст их в МС, а Ливерпуль попытается за ту же сумму купить игрока у другой команды которым не интересовался МС, когда МС возьмёт топаря, а Ливерпуль кота в мешке. Ведь топ клубы на него не претендовали и было бы легче этот трансфер оформить, хотя Ливерпуль может потратить столько сколько МС.