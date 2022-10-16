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Йоканович: «В первый час нам не хватало характера, жизненной энергии»

сегодня, 00:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Наставник «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал волевую победу над «Оренбургом» в субботнем матче РПЛ.

Возможно, выбор двух нападающих в старте был неверным, но ошибки свойственны людям. Грулёв и Гладышев перевернули игру. В первый час нам не хватало характера, жизненной энергии. Рад, что эта пара форвардов себя проявила.

Соглашусь, что нас переигрывали в первый час игры. «Оренбург» был на победной волне, а у нас была противоположная ситуация, мы были под гнётом. Но мы постарались всё переломить. У нас много молодых игроков, пацанам нужно проходить стадию становления, становиться взрослыми мужиками. Это вопрос роста.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:27
А возможно, даже горючее....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:17
Результативность в матчах с участием Оренбурга удивляет!
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 07:34
Не всегда получается))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:17
Батарейки другие нужны)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:16
Игра длится всего полтора часа...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 06:46
Живой матч получился.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:13
Три очка это главное
Capral
Capral
сегодня в 00:56, ред.
Про то, что в первом тайме нехватило характера и жизненной энергии- это неправда. Сам же говоришь, что выбор нападающих был неверным. Значит с тебя спрос. Практически все первые таймы у ДИНАМО провальные. Почему? Вопрос к тренеру. Я- не адвокат Йокановича, он для меня обычный человек и тренер. Уйдет он, на его место придет другой. Но выбор стартового состава- это прерогатива тренера. Многие требовали Тюкавина в старте. Ну вот, вышел, и что? Тюкавин, также как и Захарян- снизил требовательность к себе, от этого и проблемы....
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