Йоканович: «В первый час нам не хватало характера, жизненной энергии»

Наставник «Динамо» прокомментировал волевую победу над «Оренбургом» в субботнем матче РПЛ .

Возможно, выбор двух нападающих в старте был неверным, но ошибки свойственны людям. Грулёв и Гладышев перевернули игру. В первый час нам не хватало характера, жизненной энергии. Рад, что эта пара форвардов себя проявила.

Соглашусь, что нас переигрывали в первый час игры. «Оренбург» был на победной волне, а у нас была противоположная ситуация, мы были под гнётом. Но мы постарались всё переломить. У нас много молодых игроков, пацанам нужно проходить стадию становления, становиться взрослыми мужиками. Это вопрос роста.