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Семак: «Мы заслуженно победили в непростом матче»

вчера, 19:34
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил победу своей команды в матче РПЛ против «Пари НН» (3:0).

По счёту может показаться, что достаточно легко было. На самом деле игра была непростая. Хорошо, что мы смогли забить два мяча в первом тайме, но прекрасно понимали, что были случаи, когда «Пари НН» проигрывал после первого тайма и по ходу второго возвращался в игру. У команды есть характер. Несмотря на то что после третьего мяча отдали инициативу, местами играли не так активно, как хотелось бы. Тем не менее считаю, мы заслуженно победили в непростом матче. Результат для нас положительный, будем готовиться к следующему матчу.

В «Пари НН» есть несколько игроков из «Зенита». Как они себя проявляют в основном составе? Что касается воспитанников нашего клуба, мы, конечно, следим, смотрим за всеми игроками. Обмениваемся информацией с тренерами. Немного пообщались с Михаилом Галактионовым перед матчем. Конечно, следим. Прекрасно, когда молодые футболисты получают игровую практику, — это позволяет им расти, прибавлять. Будем смотреть, насколько они готовы будут составить конкуренцию игрокам, которые у нас выходят в стартовом составе.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:08
Сам себе цену набивает.
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:52
"Посмотрите, какой у нас бюджет. Нас нельзя победить"
lotsman
lotsman
вчера в 20:44
Молодец Богданыч, Соперника надо уважать.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:01
Сергей Богданович хвалит проигравшего соперника, что вызывает уважение. А реально, все сложности для Зенита закончились с первым забитым голом.
7s5g5pfesb3m
7s5g5pfesb3m
вчера в 19:56
Семак о всех так говорит, набивает себе цену...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:42
Ну и хорошо,что выиграли.
Гость
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