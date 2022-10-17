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Булыкин: «Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги»

вчера, 17:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил итоги матча РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги. Всем всё понравилось. Результат 2:2 тоже всем подошёл.

Половина вообще не видела и не знала, что хотел Зобнин сказать этим жестом. Можно было просто выбить мяч в аут. Судья в такие моменты не влезает, а некоторые футболисты вообще не видели, что там произошло. Хорошее было решение Зобнина, но нужно было его исполнить по-другому — выбить в аут, но не бросать так.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:40
Получили мы интригу-
старт,затейливый гамбит,
но в итоге только фигу
снова выиграл "Зенит"!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:06
В итоге все недовольны
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:55
Ну тупанул! Тупость с благородным отливом тоже бывает). Больше такого не будет. За карьеру все может быть. Это же не рукоблудить на всю страну).
cska1948
cska1948
вчера в 17:36
Забнин мяч не бросил, а потерял его и только после этого стал махать руками. Посмотрите повтор этого момента.
zhyqjztjuwj4
zhyqjztjuwj4
вчера в 17:06
Хороший матч получился
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