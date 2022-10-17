Булыкин: «Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги»

Экс-футболист «Локомотива» оценил итоги матча РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги. Всем всё понравилось. Результат 2:2 тоже всем подошёл.

Половина вообще не видела и не знала, что хотел Зобнин сказать этим жестом. Можно было просто выбить мяч в аут. Судья в такие моменты не влезает, а некоторые футболисты вообще не видели, что там произошло. Хорошее было решение Зобнина, но нужно было его исполнить по-другому — выбить в аут, но не бросать так.