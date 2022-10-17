Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «„Спартак“ возмущается не по делу»

вчера, 15:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ошибку полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Спартак» возмущается не по делу. Я даже внимания на это не обратил во время матча, всё это увидел после. Зобнин потерял мяч, а потом начал останавливаться. Есть правило играть до свистка. Судья должен остановиться, свистнуть. Судья тоже этого не увидел. Что придавать этому значение? Я за свою карьеру чего только не видел. Бывало, люди падали, получали серьёзную травму, все играли, доигрывали, забивали. А потом возвращались и спрашивали: «Блин, что произошло?» Такое тоже было.

В последнее время видно, что человек получает травму, все останавливаются, выбивают мяч и правильно делают. Но здесь же можно сказать, что ничего такого не было. Никто травму не получил.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гендиректор «Спартака»: «Каждый по-своему оценивает свой багаж»
Сегодня, 10:27
Тарханов: «Думаю, теперь Зиньковский будет почаще выходить на поле»
Сегодня, 08:13
Сёмин высказался о «Золотом мяче» Карима Бензема
Сегодня, 00:43
Канчельскис: «„Золотой мяч“ Бензема получил заслуженно»
Сегодня, 00:22
Колыванов: «У „Зенита“ комплектация выше, чем у других команд чемпионата»
Вчера, 22:49
Смородская: «Конечно, снижение бюджета ограничит развитие „Локомотива“»
Вчера, 21:45
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:27
Зобнин сам виноват....что правила не знает...только свисток судьи может остановить игру...а не его хотелки....
Boricku
Boricku
вчера в 19:03
Хочешь играть в рпль - учи язык, и следуй фэйр плэй, пора гол отменять и дисквалифицировать команду за неспортивное поведение
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:48
Валер, вот только нытиками других зовут!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:08
А Сухиновцы то чего возмущаются?! Им бы из "подвала" вылезти!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:04, ред.
Кто то еще кроме Мостового и одного человека на Соккере подтвердит что Зобнин потерял мяч?! Смотреть на 2:30.
Вот в комментировании таких моментов и становится понятна человеческая сущность, ее лживость!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:55
Это же Спартак, он любит возмущаться...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:47
Если долго мучиться, что-нибудь получится.
Спартак давно это уяснил и возмущается из-за каждого случая. Не важно прав Спартак или не прав, главное создать резонанс и мнения, что против Спартака заговор. Ну и потом в качестве дивидендов судейские поблажки. лишь бы замолчали.
Такое мы наблюдаем постоянно.
alexgurzan
alexgurzan ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 16:35
.
Роббен Игоревич
Роббен Игоревич
вчера в 16:34
Ошибся Зобнин. Да, в таком матче нельзя ошибаться. Но сколько он же Спартак вытаскивал! Об этом все забыли.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:23
Спартак возмущается не по делу, просто "дел" очень много, и они не определились, по какому из них возмущаться ...
drug01
drug01
вчера в 16:17
Спартак как всегда в своём стиле....
r68pxp8vsqcu
r68pxp8vsqcu
вчера в 16:17
Обычный игровой эпизод, зачем огонь разжигать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:00
Уже пора забыть и играть дальше
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 