Зиньковский: «Грязная игра — это часть матча»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал игру футболиста ЦСКА Виллиана Роши в матче 13-го тура РПЛ.
Грязная игра — это часть матча. Роша «нарисовал» одну жёлтую на Промесе.
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал игру футболиста ЦСКА Виллиана Роши в матче 13-го тура РПЛ.
Грязная игра — это часть матча. Роша «нарисовал» одну жёлтую на Промесе.
Таких симулянтов нигде не любят - хорошо, что Карасёв не повёлся на его конвульсии. Хуже Неймара на ЧМ ))
Таких симулянтов нигде не любят - хорошо, что Карасёв не повёлся на его конвульсии. Хуже Неймара на ЧМ ))