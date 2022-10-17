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Зиньковский: «Грязная игра — это часть матча»

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cska1948
cska1948 ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 19:32
Вы бы к своим игрокам так критически относились, как к соперникам. Симуляция, к большому сожалению, является неотъемлемой частью современного футбола во всем мире и эта болезнь не прошла мимо даже самых звёздных игроков современного футбола. Так что не делайте из Роши монстра, он такой, как большинство современных футболистов.
Zak11
Zak11 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:02
Я согласен, что Промесу нервы надо полечить. Но Роша провоцировал всю игру, падал, орал, валялся, спорил с арбитром.
ABir
ABir
вчера в 17:32
Грязная игра - это отвратительное явление
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:00
Значит если игрок СпаМа СОЗНАТЕЛЬНО бьёт сзади по ногам игрока не владеющего мячом, то это не подлость, так?
cska1948
cska1948
вчера в 16:57
В СпаМе ВСЕ становятся такими наглыми? Промес бьет сзади по ноге игрока не владеющего мячом, а виноват тот, кого ударили. Ну вы, там в Тарасовке, совсем берега попутали!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:05
Играя чисто и честно вряд ли пообедишь.
9pfanh4mrj4f
9pfanh4mrj4f
вчера в 15:47, ред.
Срамота это была полная - от лёгкого касания катался так, будто через минуту ощерится как старый конь в камышах
Parma1972
Parma1972
вчера в 15:46
Грязные танцы часть футбола
Tostao
Tostao
вчера в 15:30
Грязная игра, это худшая часть матча.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:29
Это уже давно было
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:14
Не правда это - Роша рисовал не на Промесе, а на бумаге.
makkie
makkie
вчера в 14:13
В случае с Рошей не грязная, а подлая игра!
Таких симулянтов нигде не любят - хорошо, что Карасёв не повёлся на его конвульсии. Хуже Неймара на ЧМ ))
drug01
drug01
вчера в 14:13
Таков наш футбол
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:12
Обе команды играли грязновато.
jc48kfjfdees
jc48kfjfdees
вчера в 14:08
Это его мнение
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