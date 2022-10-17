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Бухлицкий: «Рано или поздно Россию вернут на мировую арену»

вчера, 16:05

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий уверен, что сборная России рано или поздно вновь будет играть в турнирах под эгидой ФИФА. Все российские сборные отстранены ФИФА с конца февраля.

16 октября завершился Московский международный кубок по пляжному футболу. В турнире приняли участие команды из России, Беларуси, Казахстана, Ирана и с Сейшельских островов. Победу на турнире одержал московский ЦСКА.

У нас сейчас хороший уровень пляжного футбола. Мы провели хороший международный турнир, и это здорово, что в нынешней политической ситуации нам удалось это сделать. Отрадно за русских игроков, что они имеют возможность соревноваться, нам удается держать свой уровень, но если турниров не будет, будет деградация. Рано или поздно нас вернут на мировую арену, я это знаю. Сейчас пока готовимся к тому, что будем вновь восхищать. Мы действующие чемпионы мира, будем возвращать свои победы.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:34
Мы вновь вернулись к старой теме,
что ,уходя,гасите свет;
вернут нас скоро на арену,
глянь-а арены больше нет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:51
Бухлицкий: «Рано или поздно Россию вернут на мировую арену»


Он выпил?) Кое-что мне подсказывает, что да)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:24
Ни о чем
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:54, ред.
Зима близко, весной поговорим.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:06
Но это будет ещё не скоро...
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