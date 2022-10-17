Бухлицкий: «Рано или поздно Россию вернут на мировую арену»

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вчера, 16:05

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий уверен, что сборная России рано или поздно вновь будет играть в турнирах под эгидой ФИФА . Все российские сборные отстранены ФИФА с конца февраля.

16 октября завершился Московский международный кубок по пляжному футболу. В турнире приняли участие команды из России, Беларуси, Казахстана, Ирана и с Сейшельских островов. Победу на турнире одержал московский ЦСКА .