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Алдонин: «Понравилась игра ЦСКА и „Спартака“, а результат – не очень»

вчера, 17:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал итоги матча РПЛ, в котором «армейцы» встречались со «Спартаком» (2:2).

Понравилась игра, а результат – не очень, мог быть и лучше. Многим нравятся такие игры: сначала одна команда имеет преимущество, потом другая. В итоге – ничья. Хороший и качественный матч.

Спартаковцы возмущаются по первому голу? Можно возмущаться, можно не возмущаться. Вопрос в трактовке. Есть правила для всех, что нужно играть до свистка. Если игроку не хватает опыта или ещё чего-то… Хотя у Зобнина достаточно опыта. Вести мяч и потом в какой-то момент начать жестикулировать руками, что решил паузу сделать. Выбей мяч за боковую, и эпизод остановится. А самому принимать решение останавливать игру – тут, думаю, Карасёв правильно разобрался в эпизоде.

Допускаю, что защитник ЦСКА просто не видел, что игрок лежит, и продолжил игру. Просто решение об остановке принимает судья – это Карасёв показывал и говорил Зобнину, а тот высказал недовольство. Можно только себя винить в этом.

Ошибка ли это Зобнина? Это не то чтобы ошибка. Он так для себя эпизод трактовал. В рамках дерби и борьбы на каждом участке поля, особенно в первом тайме, считаю, там не произошло ничего такого, после чего нужно было останавливаться. Думаю, внутренне он признаёт, что ошибся, но говорить, что это его ошибка, – он всё сам прекрасно понимает, допустил промах. Не знаю, как это можно назвать. Неправильно считал эпизод.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:59
Смотрим на табло и в таблицу...с этим не поспоришь)...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:53
Два момента за игру. Да и во втором тайме только его половину нормально отыграли.
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:13
"Бах-бах,и мимо!" "Свадьба в Малиновке".Видимо,потомки Яшки-артиллериста добрались до клуба ЦСКА.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:11
ТРенеры(и игроки) ЦСКА меняются,а психология всё та же:Один забитый гол-и на отдых.Потом "хероизьм",нр не всегда успевают выкарабкаться.Один гол в свои ворота-почти приговор. Ну а поздние замены Федотова не выглядят чем-то необычным после Вити Ханчарэнки. Ничего не могу с собой поделать,но устойчивого доверия к нынешнему штабу у меня почему-то нет. А про то,что два гастарбайтера в центре поля уже перестали играть,уже писал.Видимо,есть какие-то глубинные причины,связанные с озвученным "интересом" к их персонам.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:59
Исход матча закономерен, ЦСКА подвела хроническая болезнь -- плохая реализация голевых моментов. Есть над чем работать ВВФ. Надеюсь, что эта болезнь как насморк скоро пройдёт. Удачи нам.
Izmar
Izmar
вчера в 18:46
Результат ожидаемый и закономерный.
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:37
Если бы спартачи были помастеровитей всё решили бы во 2-м тайме)...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:07
Чем больше таких матчей, тем лучше.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:01
Спартак стал другим, это главный вывод для меня. ЦСКА становится Спартаком. Имея шансы для взятия ворот в итоге транжирят моменты. Спартаку не хватило в обороне игрока уровня Жиги. Надо усиливать защиту.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:42
Понятно, что всем армейцам не понравился результат, нашим парням надо ноги подрехтовать может тогда смогут попасть в семиметровые ворота а не в вратаря или выше ворот.
ABir
ABir
вчера в 17:38
Зобнин ошибся и не выбил мяч, а Чалов, как честный спортсмен мог бы такой подарок и не забивать. Но осадочек от такого гола остался.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:34
Как и в предыдущей игре с ДМ.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:31
Армейские мазилы, только на ничью и сподобились, хотя были бы помастеровитей, все решили бы в первом тайме.
cska1948
cska1948
вчера в 17:28, ред.
Чего спартачи на ровном месте развели сыр-бор? Зобнин получил мяч и стал с ним двигаться, не обращая внимание на лежащего Карраскаля. И только когда Роман понял, что потерял контроль над мячом стал размахивать руками. Как опытный игрок он свою потерю мяча хотел списать на фейер-флей. Вон, во всех странах мира сплошь и рядом продолжают игру как футболисты команды игрок которой получил травму, так и игроки соперники. И никто не делает из этого трагедии. А тут Зобнин допустил технический брак, а болельщики СпаМа делают из него Робин Гуда. Смешно...
P.S. Посмотрите на гол Пеняева в ворота Сочи во вчерашнем матче. Там игрок КС лежит, но ни игроки Сочи, ни игроки КС на него не обращают внимание. И кто-нибудь из болельщиков или руководства Сочи предъявил Пеняеву притензии?
qfryr652q38z
qfryr652q38z
вчера в 17:18
Игра и вправду хороша
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