Булыкин: «„Локо“ нужно забыть сегодняшний матч и готовиться к „Динамо“»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в матче Кубка России.

В Кубке – это здорово, но нужно в чемпионате побеждать. Однако самое главное – что победили. Это приносит положительные эмоции, даёт уверенность, которую сейчас нужно перенести на чемпионат, потому что там важнее.

Следующая игра – с «Динамо». Эта игра будет очень важной для «Локомотива» в психологическом плане и с точки зрения турнирной таблицы. Игру на Кубок надо побыстрее забыть и готовиться уже к «Динамо», которое намного важнее.