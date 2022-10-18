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Булыкин: «„Локо“ нужно забыть сегодняшний матч и готовиться к „Динамо“»

вчера, 21:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в матче Кубка России.

В Кубке – это здорово, но нужно в чемпионате побеждать. Однако самое главное – что победили. Это приносит положительные эмоции, даёт уверенность, которую сейчас нужно перенести на чемпионат, потому что там важнее.

Следующая игра – с «Динамо». Эта игра будет очень важной для «Локомотива» в психологическом плане и с точки зрения турнирной таблицы. Игру на Кубок надо побыстрее забыть и готовиться уже к «Динамо», которое намного важнее.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:31
Обыграть дохлые Химки не самая сложная задача.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:36
В этом он прав...
drug01
drug01
вчера в 21:33
Только поможет лишь удача
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:25
С Динамо такому Локо, ловить нечего.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:25
С Динамо будет сложно...
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