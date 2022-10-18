Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Юран: «Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова»

вчера, 19:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слова Заремы Салиховой в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова после матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Не знаю, что сподвигло Зарему на такие выражения. Федотов всё-таки тренер, который чего-то добился в этой жизни. Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова. Если у человека есть самоуважение — при этом человек интеллигентный — то он никогда не позволит себе высказывать такие вещи. Я уверен, что она даже не знакома с тренером ЦСКА. Очень печально слышать такие вещи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Измайлов: «Лига внимательно следит за ситуацией и решениями органов власти»
Сегодня, 20:16
Тукманов: «Торпедовцам трудно будет рассчитывать на успех с ЦСКА»
Сегодня, 18:54
Андреев: «Хорошая игра, много голов — болельщикам понравилось»
Сегодня, 18:24
Куликов: «Хочется верить, что теперь мы сможем начать движение вперёд»
Сегодня, 17:45
Р. Билялетдинов: «Выйти из себя, дать волю эмоциям, конечно, бывало»
Сегодня, 17:38
Гаджи Гаджиев: «Психологи нужны, от этой составляющей зависит очень многое»
Сегодня, 17:15
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 15:16
    sir_Alex
    sir_Alex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 14:19
      Землянин
      Землянин
      сегодня в 12:26, ред.
      Про Юрана только стали забывать, так он решил напомнить в стиле дома 2 и жёлтой прессы. Он сам то на тв матом не гнушается, а про пресс конференции вобще молчу 😂 мало ли чего и кто добился, человеком нужно оставаться всегда

      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 11:48
      Уже нет . Они любят не Спартак в себе ,а себя в Спартаке ! Поэтому уважение к таковым улетучилось !
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ Palex (раскрыть)
      сегодня в 11:46
      Ну так и Вы поддерживайте ! ))
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 10:51
      "Салихова" и "извиниться"-это бессмысленное словосочетание.Да и не за что-каждый показал свой действительный уровень. Один назвал рыжего попрыгунчика клоуном(а надо было-ковёрным),а другая заклеймила целую общность жителей,связанных условиями проживания и видом трудовой деятельности.Уж и не знаю,что более подпадает под осуждение...
      cska1948
      cska1948 ответ sir_Alex (раскрыть)
      сегодня в 09:24
        Владимир Шорохов
        Владимир Шорохов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        сегодня в 09:22
        зобнин ступил и после игры стал отмазываться это понятно как и федотов ляпнул сгореча и потом тоже начал отмазы лепить и поэтому всё по делу хаят их обоих,федотов на язык уже отличался болтливостью
        cska1948
        cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        сегодня в 09:11
        А вас не смущает то, что Юран и Мостовой считают себя спартаковцами и по факту таковыми являются?
        Palex
        Palex ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        сегодня в 02:09
        Когда так на Боаша и на Спаллетти катили, вы их поддерживали. А они сразу сказали, что кругом один быдляк и полный непрофессионализм.
        Геннадьич
        Геннадьич
        сегодня в 00:30
        Если Юрана назвать клоуном, обматерить его и сказать про него "это что то там прыгало", думается , что он мнение свое поменяет.
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        вчера в 22:09
        Быдло-тренер вступился за быдло-тренера ! Как это знакомо ! Эти 12ники и на Тедеско бочки катили ,и на Ваноли .Теперь принялись за Гильермо ! Надеюсь у испанца хватит терпения и выдержки не свалить из этой клоаки , под названием РПЛ , заполненной откровенным человеческим дерь.........мом в виде всяких Федотовых ,Юранов ,Мостовых и им подобным 30 .....нам !!! За Абаскаля руками и ногами ! Расшевели это чёртово болото . Пусть попер.....дят немного .Им это полезно !!!!!!!!!!!!!!!!!!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ sir_Alex (раскрыть)
        вчера в 21:56
        А я и не писал, что зобнин кому то что-то должен. У тебя обычные КБ выдумки, замашки. Зобние мог выбить мяч в аут, если бы его волновал файр плей.
        А Абаскаль как обычный провокатор не извиняется. У ниэ, у провокаторов не принято ижвиняиься
        Izmar
        Izmar
        вчера в 21:32
        Зарему нужно посадить на деньги за ее тупизну, хотя все равно заплатят автовладельцы.
        sir_Alex
        sir_Alex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 21:07
        Зобнин никому ничего не должен. Как и Абаскаль.
        Сп62
        Сп62 ответ sv_1969 (раскрыть)
        вчера в 20:28
        И правильно сделает.
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        вчера в 20:15
        Федотову следует сказать ей пару ласковых..
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 20:14
        Зачем это Серёге? Полез в это 62о! Щас Зухра ему ответит что нить))
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 20:12
        Ни к чему мужику разводить всякие слухи..
        Руки Прочь отЗаремы!!!
        Брулин
        Брулин
        вчера в 20:11
        А что она не так сказала? Федотов показал себя как последнее быдло, вот и все. В интервью после матча это прекрасно видно.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ sir_Alex (раскрыть)
        вчера в 20:01
        А Абаскаль должен извиниться перед всеми за то. что он орал "Фейр плэй", . словно не знал. что для этого Зобнин должен был просто выбить мяч в аут. Но рыжий - типичный провокатор и не понимает этого.
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 19:57
        А Федотов должен извиниться перед Абаскалем.
        Futurista
        Futurista
        вчера в 19:38
        Серёжа тоже решил хайпануть на горячей теме)...
        Василий 50
        Василий 50
        вчера в 19:38
        О ней не стоит говорить, она просто никто
        galem72
        galem72
        вчера в 19:35
        Чем меньше такие, как Юран, будут реагировать на всякие сетевые выпады таких, как Зарема, тем меньше будет комментариев в сторону таких, как федотов.
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        вчера в 19:34
        Какие ещё извинения?
        Она же просто обыкновенное быдло
        hak7zcekcaf4
        hak7zcekcaf4
        вчера в 19:30
        Это уже перебор!!!!
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         