Юран: «Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слова Заремы Салиховой в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова после матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).
Не знаю, что сподвигло Зарему на такие выражения. Федотов всё-таки тренер, который чего-то добился в этой жизни. Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова. Если у человека есть самоуважение — при этом человек интеллигентный — то он никогда не позволит себе высказывать такие вещи. Я уверен, что она даже не знакома с тренером ЦСКА. Очень печально слышать такие вещи.
https://www.youtube.com/watch?v=4DzpI-50-O4 https://www.youtube.com/watch?v=u7XWaQoRlnI
А Абаскаль как обычный провокатор не извиняется. У ниэ, у провокаторов не принято ижвиняиься
А Абаскаль как обычный провокатор не извиняется. У ниэ, у провокаторов не принято ижвиняиься
Руки Прочь отЗаремы!!!
Руки Прочь отЗаремы!!!
Она же просто обыкновенное быдло
Она же просто обыкновенное быдло