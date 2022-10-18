Юран: «Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова»

Бывший тренер «Химок» прокомментировал слова Заремы Салиховой в адрес главного тренера ЦСКА после матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Не знаю, что сподвигло Зарему на такие выражения. Федотов всё-таки тренер, который чего-то добился в этой жизни. Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова. Если у человека есть самоуважение — при этом человек интеллигентный — то он никогда не позволит себе высказывать такие вещи. Я уверен, что она даже не знакома с тренером ЦСКА . Очень печально слышать такие вещи.