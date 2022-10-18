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Мостовой: «Зарема Салихова — это вообще кто?»

вчера, 18:29

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о Зареме Салиховой, супруге бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Не хватало ещё высказываний Заремы. Зарема Салихова — это вообще кто? Кто это? Это хорошо, что есть Федун. Но чего её слушать? Понятно, что когда ты 15 лет крутишься в футбольном обществе, то ты будешь что-то понимать и порой говорить правильные вещи.

Другое дело, что зачем это слушать? Я не обращаю внимания на её высказывания, и, надеюсь, потихоньку многие тоже не будут обращать.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 20:12
И всё, как горох о стенку.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:11
Вполне уместен и обратный вопрос, если принять во внимание, что КТО - это о настоящем, а не о прошлом.
makkie
makkie ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 11:15
Никто и не спорит, что Мостовой как игрок был одним из лучших в России.
амурец
амурец ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:30
Кстати Мостовой известен как футболист и в России и в Испании а вот кто такая Зарема Салихова действительно вопрос
амурец
амурец
сегодня в 10:27
И тут он прав
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:06
Мостовой постепенно превращается в Бубнова.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:05
Мостовой прав,для чего слова глупой пустышки,к тому же обсуждать тут ее слова.
Эта женщина и душу продасть бесу ради популярности.
makkie
makkie
вчера в 19:13
Кстати, у Заремы и Мостового одинаковое количество тренерских успехов.
Соперники одной весовой категории, выходит )))
Futurista
Futurista
вчера в 19:01
Не хуже Губерниева в футболе разбирается...Саша, спроси кто такой Губерниев)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:54
Мостовой просто красава...
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:48
Шура!
Пора, кончай курить кальян с ослиным помётом и сразу вспомнишь кто такая Зарема..
ДСА
ДСА
вчера в 18:43
Каждый норовит обидеть Зарему.
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