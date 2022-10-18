Мостовой: «Зарема Салихова — это вообще кто?»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о Зареме Салиховой, супруге бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна.
Не хватало ещё высказываний Заремы. Зарема Салихова — это вообще кто? Кто это? Это хорошо, что есть Федун. Но чего её слушать? Понятно, что когда ты 15 лет крутишься в футбольном обществе, то ты будешь что-то понимать и порой говорить правильные вещи.
Другое дело, что зачем это слушать? Я не обращаю внимания на её высказывания, и, надеюсь, потихоньку многие тоже не будут обращать.
Эта женщина и душу продасть бесу ради популярности.
Эта женщина и душу продасть бесу ради популярности.
Соперники одной весовой категории, выходит )))
Соперники одной весовой категории, выходит )))
Пора, кончай курить кальян с ослиным помётом и сразу вспомнишь кто такая Зарема..
Пора, кончай курить кальян с ослиным помётом и сразу вспомнишь кто такая Зарема..