Гладилин: «Ответ Федотова Абаскалю — это эмоции»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА в адрес наставника «красно-белых» в перерыве матча 13-го тура РПЛ .

Вся эта ситуация — проявление эмоций. Разбираться в такой горячке не нужно. Тренеры — живые люди, тоже бывают заведенными. Один подбежал, другой ему ответил. Здесь не надо никого осуждать. Для Абаскаля это первое дерби, он еще молодой тренер. А такого матча он не видел никогда. У Федотова тоже были нервы на пределе, потому что раньше он работал не в таких статусных клубах, как ЦСКА . Ответ Федотова – это эмоции. Ему было тяжело сдержать себя.