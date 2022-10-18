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Гладилин: «Ответ Федотова Абаскалю — это эмоции»

вчера, 18:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ.

Вся эта ситуация — проявление эмоций. Разбираться в такой горячке не нужно. Тренеры — живые люди, тоже бывают заведенными. Один подбежал, другой ему ответил. Здесь не надо никого осуждать. Для Абаскаля это первое дерби, он еще молодой тренер. А такого матча он не видел никогда. У Федотова тоже были нервы на пределе, потому что раньше он работал не в таких статусных клубах, как ЦСКА. Ответ Федотова – это эмоции. Ему было тяжело сдержать себя.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Boricku (раскрыть)
сегодня в 11:11
Правильно,а то ещё им пенсии платить.Ещё и требуют не получать серые и чёрные зряплаты.Обнаглели,обуза...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:10
Измена в "народных " рядах ширится и шоперится:Мостовой,Юран,теперь ещё и этот...А где мнение Каваза и Жеки??? Гаврилов,тот вообще предсказуем и скажет :Нынешний футбол -73о,а "Спартак"-тошнотворный контрафакт моей команды.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:43
Во, болельщики СпаМа дают! промес бьёт СЗАДИ по ногам игрока не владеющего мячом. Виноват Роши, что неправильно среагировал на это. Абаскаль подскочил к Федотову, явно не со словами поздравления с забитым армейцами голом, виноват Федотов, что не так ответил. Но ни кому из вас в ум не войдёт осудить промеса, за то, что мог оставить команду в меньшинстве, спасибо Карасёву. Ни кто не осудит Абаскаля за то, что он полез к Федотову с какими-то претензиями. Ведь СпаМ для вас неподсуден! Виноваты кто угодно, но только не спамовцы.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:23
Этому Федотову не помешает хороший психиатр.
Сп62
Сп62
вчера в 20:31
За проявление эмоций иногда и срок дают.
s32pc8enm8yc
s32pc8enm8yc
вчера в 19:40
Не стоит преувеличивать значение этого
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:16
Понятно почему Федотов разрешил пиво в команде,вы ребята деморализуйтесь до симулянтов, а я за вас на бровке погорланю
makkie
makkie
вчера в 19:11
Хорошо, допустим эмоции были во время матча.
Но ведь и во время пресс-конференции Федотов продолжил оскорблять Абаскаля, заявив, что "что-то там прыгало". А потом еще и Карраскаля с Мединой прилюдно унизил словесно.
О чём это говорит? Лишь об отсутствии воспитания у Федотова и его хамских замашках.
Boricku
Boricku
вчера в 18:47
Пора гнать неадекватных старпёров
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:44
Спустили пар и разошлись.
Гость
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