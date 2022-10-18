Гладилин: «Ответ Федотова Абаскалю — это эмоции»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ.
Вся эта ситуация — проявление эмоций. Разбираться в такой горячке не нужно. Тренеры — живые люди, тоже бывают заведенными. Один подбежал, другой ему ответил. Здесь не надо никого осуждать. Для Абаскаля это первое дерби, он еще молодой тренер. А такого матча он не видел никогда. У Федотова тоже были нервы на пределе, потому что раньше он работал не в таких статусных клубах, как ЦСКА. Ответ Федотова – это эмоции. Ему было тяжело сдержать себя.
Но ведь и во время пресс-конференции Федотов продолжил оскорблять Абаскаля, заявив, что "что-то там прыгало". А потом еще и Карраскаля с Мединой прилюдно унизил словесно.
О чём это говорит? Лишь об отсутствии воспитания у Федотова и его хамских замашках.
Но ведь и во время пресс-конференции Федотов продолжил оскорблять Абаскаля, заявив, что "что-то там прыгало". А потом еще и Карраскаля с Мединой прилюдно унизил словесно.
О чём это говорит? Лишь об отсутствии воспитания у Федотова и его хамских замашках.