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В «Оренбурге» заявили, что отпустят Сычевого только в «Ювентус» или «Барсу»

вчера, 17:41

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем нападающего Владимира Сычевого.

Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то, конечно, мы отпустим его. (смеется) На данный момент предложений нет. Он футболист «Оренбурга».

Не боится ли он конкуренции с Владимиром Обуховым? Не думаю. Хорошо, когда тренеру есть из кого выбирать.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:46
Ну лишь бы загнуть цену.
memphis
memphis
вчера в 18:25
В Зенит на лавку зимой за 50 центов
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:24
Вообще то у него 9 мячей и 1 голевая!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:56
Круто загнули.
Capral
Capral
вчера в 17:50
Забил два гола мертвому ДИНАМО и сколько уже разговоров.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:49, ред.
Владимир Сычевой: «Хотел бы перейти в «Спартак». Без проблем составил бы конкуренцию Соболеву»
— Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?
— «Спартак».
Не издевайтесь над человеком! Хотя отпустить Сычевого в Спартак вам спонсор не позволит!)
Futurista
Futurista
вчера в 17:47
В Гималаи значит не отпустят...
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