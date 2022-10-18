В «Оренбурге» заявили, что отпустят Сычевого только в «Ювентус» или «Барсу»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем нападающего Владимира Сычевого.
Если «Барселона» или «Ювентус» обратятся к нам по поводу Володи, то, конечно, мы отпустим его. (смеется) На данный момент предложений нет. Он футболист «Оренбурга».
Не боится ли он конкуренции с Владимиром Обуховым? Не думаю. Хорошо, когда тренеру есть из кого выбирать.
— Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?
— «Спартак».
Не издевайтесь над человеком! Хотя отпустить Сычевого в Спартак вам спонсор не позволит!)
— Какой в России клуб для вас номер один? Куда бы хотели перейти?
— «Спартак».
Не издевайтесь над человеком! Хотя отпустить Сычевого в Спартак вам спонсор не позволит!)