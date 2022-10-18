Гогниев раскритиковал судейство в матче против «Локомотива»

Главный тренер «Химок» прокомментировал поражение в матче Кубка России против «Локомотива» (0:1).

Очень хорошая игра в нашем исполнении. Удаление должно было быть на 25‑й минуте, ногу игроку оторвали, шипы были в ноге. Давай красную карточку, другая игра была бы. Мы владели полностью инициативой.

Да, пенальти был, но в первом тайме удаляй, и другая песня была бы. Сказал ребятам, что они молодцы, пусть не вешают нос. Игрой доволен, результатом — нет.

Судья добавил 4 минуты, хотя он два раза смотрел VAR . Ребятам надо отдать должное, в такой сложной психологической ситуации выходят и правильно делают, и мы выводы делаем. Голову пеплом посыпать смысла нет. Решения арбитров рассмотрят, это повлияло очень на результат.

Во втором тайме перешли на 4 защитника, так как Никитин был у нас готов только на 60 минут. Вне зависимости от результата, мы бы перестроились. На сегодняшний момент 17 футболистов тренируются, и какая‑то вариативность пропадает. Ребята были одной командой. Так, как сегодня мы проиграли, не зазорно, победы все придут.

У нас следующие два тура на выезде, после этих игр мы и посмотрим, куда двигаемся и к чему это все.