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Гогниев раскритиковал судейство в матче против «Локомотива»

вчера, 20:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение в матче Кубка России против «Локомотива» (0:1).

Очень хорошая игра в нашем исполнении. Удаление должно было быть на 25‑й минуте, ногу игроку оторвали, шипы были в ноге. Давай красную карточку, другая игра была бы. Мы владели полностью инициативой.

Да, пенальти был, но в первом тайме удаляй, и другая песня была бы. Сказал ребятам, что они молодцы, пусть не вешают нос. Игрой доволен, результатом — нет.

Судья добавил 4 минуты, хотя он два раза смотрел VAR. Ребятам надо отдать должное, в такой сложной психологической ситуации выходят и правильно делают, и мы выводы делаем. Голову пеплом посыпать смысла нет. Решения арбитров рассмотрят, это повлияло очень на результат.

Во втором тайме перешли на 4 защитника, так как Никитин был у нас готов только на 60 минут. Вне зависимости от результата, мы бы перестроились. На сегодняшний момент 17 футболистов тренируются, и какая‑то вариативность пропадает. Ребята были одной командой. Так, как сегодня мы проиграли, не зазорно, победы все придут.

У нас следующие два тура на выезде, после этих игр мы и посмотрим, куда двигаемся и к чему это все.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 20:59
Ясно и так куда вы двигаетесь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:48
Ну вот!Не понравилось))
Гость
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