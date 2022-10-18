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Терюшков считает, что «Химки» прервут серию без побед в игре со «Спартаком»

вчера, 23:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимки23.10.2022 в 16:30 Не начался

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о серии без побед подмосковного клуба, которая насчитывает уже 13 матчей.

Команда, видимо, ищет свою игру, идет перенастройка, постоянные эксперименты с составом. Тренера понять можно, он формирует команду. Надеюсь, что в ближайшее время проклятие будет снято, это произойдет в матче со «Спартаком».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 08:22
Теоретически допускаю недонастрой Спартака с учётом положения соперника.
Надеюсь, с практической точки зрения такого не произойдёт. Терять очки дома с аутсайдером РПЛ - непозволительная роскошь.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:06
Шансы Химок минимальны.
я из Химок
я из Химок
сегодня в 06:15
Да тут уже и ничья за счастье ... .
112910415
112910415
сегодня в 04:35
Терюшкову не даются умные высказывания ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:12
    s88fev7y85ks
    s88fev7y85ks
    сегодня в 02:42
    После матча со Спартаком станет известно новое место работы гогниева. Ну, например вот это
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 23:55
    Хм! Паренек отчаянный
    Гость
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