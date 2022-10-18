Терюшков считает, что «Химки» прервут серию без побед в игре со «Спартаком»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о серии без побед подмосковного клуба, которая насчитывает уже 13 матчей.

Команда, видимо, ищет свою игру, идет перенастройка, постоянные эксперименты с составом. Тренера понять можно, он формирует команду. Надеюсь, что в ближайшее время проклятие будет снято, это произойдет в матче со «Спартаком».