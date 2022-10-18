Гогниев: «Садыгов — перспективный футболист. Перестаньте ковыряться».

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о нападающем Илье Садыгове, который является сыном одного из инвесторов подмосковного клуба.
Садыгов такой же игрок, как и все остальные. Он — перспективный футболист. Заслужил сегодня выйти в стартовом составе. Перестаньте ковыряться. Раз вышел сегодня — это решение тренера.
Вот тут я почему-то не соглашусь с мнением главного тренера Химок.
Может конечно на тренировках он и показывает какие-то перспективные моменты и ему дают возможность себя проявлять на поле во время официальных матчей. Но дело в том что от Садыгова во время его нахождения на поле никаких полезных действий даже близко не видно. И как игрок атаки он просто никакой и КПД футболиста равно нулю.
Дело в том что главный инвестор Химок его родненький папаша, отсюда и его появление на поле, а не в его перспективных данных. Он как лишнее пятое колесо в телеге. А так как он игрок атаки, отсюда и результативность команды падает в разы.
Футболист который должен завершать действия всей команды к забитым мячам в итоге ни к чему не приводят.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Химкам Удачи. Всем Добра !
Вот тут я почему-то не соглашусь с мнением главного тренера Химок.
Может конечно на тренировках он и показывает какие-то перспективные моменты и ему дают возможность себя проявлять на поле во время официальных матчей. Но дело в том что от Садыгова во время его нахождения на поле никаких полезных действий даже близко не видно. И как игрок атаки он просто никакой и КПД футболиста равно нулю.
Дело в том что главный инвестор Химок его родненький папаша, отсюда и его появление на поле, а не в его перспективных данных. Он как лишнее пятое колесо в телеге. А так как он игрок атаки, отсюда и результативность команды падает в разы.
Футболист который должен завершать действия всей команды к забитым мячам в итоге ни к чему не приводят.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Химкам Удачи. Всем Добра !