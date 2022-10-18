Гогниев: «Садыгов — перспективный футболист. Перестаньте ковыряться».

Главный тренер «Химок» высказался о нападающем , который является сыном одного из инвесторов подмосковного клуба.

Садыгов такой же игрок, как и все остальные. Он — перспективный футболист. Заслужил сегодня выйти в стартовом составе. Перестаньте ковыряться. Раз вышел сегодня — это решение тренера.