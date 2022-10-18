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Гогниев: «Садыгов — перспективный футболист. Перестаньте ковыряться»

вчера, 21:26

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о нападающем Илье Садыгове, который является сыном одного из инвесторов подмосковного клуба.

Садыгов такой же игрок, как и все остальные. Он — перспективный футболист. Заслужил сегодня выйти в стартовом составе. Перестаньте ковыряться. Раз вышел сегодня — это решение тренера.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:45
единственный шанс уцелеть - всегда выпускать великого Садыгова !
ну, и хвалить его
minai
minai
вчера в 22:46, ред.
Садыгов - сын Садыгова, Аджоев - сын Аджоева. ППЦ ! 21-й век на дворе, неужели такое возможно !! Дичь какая-то !!
makkie
makkie
вчера в 22:36
Видимо, одним из условий назначения Гогниева были гарантии выхода в старте Ильи Садыгова. Юран не ставил - за это и поплатился. Писарев ставил - но там изначально уровень не тот. Гогниев пока тоже не разобрался.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:05, ред.
Не ковыряйтесь. И что делать теперь?
Tostao
Tostao
вчера в 22:00, ред.
Садыгов, Аджоев, Ротенберг...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:57, ред.
Гогниев: «Садыгов — перспективный футболист. Перестаньте ковыряться».
Вот тут я почему-то не соглашусь с мнением главного тренера Химок.

Может конечно на тренировках он и показывает какие-то перспективные моменты и ему дают возможность себя проявлять на поле во время официальных матчей. Но дело в том что от Садыгова во время его нахождения на поле никаких полезных действий даже близко не видно. И как игрок атаки он просто никакой и КПД футболиста равно нулю.

Дело в том что главный инвестор Химок его родненький папаша, отсюда и его появление на поле, а не в его перспективных данных. Он как лишнее пятое колесо в телеге. А так как он игрок атаки, отсюда и результативность команды падает в разы.

Футболист который должен завершать действия всей команды к забитым мячам в итоге ни к чему не приводят.

Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Химкам Удачи. Всем Добра !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:52
Не надо ковыряться.
63jgrmjappqc
63jgrmjappqc
вчера в 21:32
Тренеру всегда виднее
Гость
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