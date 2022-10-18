Карпин — арбитру: «Вы продолжаете не ставить пенальти на Комличенко?»

Главный тренер «Ростова» рассказал, о чём говорил с арбитром после поражения в матче Кубка России против «Динамо» (1:3).

О чём я говорил с судьями после матча? Да о том же, спросил: «Вы продолжаете не ставить пенальти на Комличенко?» Судья сказал, что не увидел пенальти. Зато VAR пенальти увидел. Что сказал судья? Что не увидел пенальти.