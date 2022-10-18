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Карпин — арбитру: «Вы продолжаете не ставить пенальти на Комличенко?»

вчера, 23:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, о чём говорил с арбитром после поражения в матче Кубка России против «Динамо» (1:3).

О чём я говорил с судьями после матча? Да о том же, спросил: «Вы продолжаете не ставить пенальти на Комличенко?» Судья сказал, что не увидел пенальти. Зато VAR пенальти увидел. Что сказал судья? Что не увидел пенальти.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:16
К чему эти разговоры? Динамо переиграло Ростов(я болел за ростовчан)практически по всем статьям.
kamelot
kamelot
сегодня в 07:19
Карпуша, тебе после пенальти в ворота Торпедо, вовек не отмыться.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 07:06
Дерзкий Валера
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:33
Проиграли законно, не в пенальти дело, здесь Федя матч выдал хороший
112910415
112910415
сегодня в 04:40
клубный тренер разговорчивее, чем тренер сборной
Capral
Capral
вчера в 23:50, ред.
Карпин ведет себя как ребенок. Ну конечно пенальти был, никто же не спорит. Но зачем опять начинать старую тему про пенальти? Судья пенальти поставил, всё верно- чистый пенальти. Возможно, сразу не увидел. Другое дело, если бы не назначил, тогда да, можно возмущаться. Ну а так то зачем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:49
Может, он падает слишком охотно?...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:20
Вообще Карпин прав. Фернандес на глазах у всех тянул за майку Комличенко. При том что траектория мяча как раз шла в ту зону
Я очень удивился когда судья сделал вид что ничего не увидел
Futurista
Futurista
вчера в 23:18
VAR судье не указ...

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