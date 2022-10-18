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Лещук: «Ненормально, что Комличенко падает в каждом матче»

вчера, 23:35
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в Кубке России.

В целом рады, что выиграли, очень необходимая победа и для Кубка, и для чемпионата. Она была нам нужна, потому что победа за победой придает уверенности, в следующих играх нам тоже это поможет.

Неделя прошла нелегко, было много споров в команде по поводу игры с «Оренбургом». Хоть и победили, встреча была нелегкой, мы могли играть лучшее. За эту неделю мы друг с другом все поговорили, с тренерским штабом пообщались на теории.

У «Ростова» Комличенко падает постоянно, поэтому они и бьют пенальти. Когда он играл у нас, это было плюсом, а сейчас это ненормально, что он падает в каждой игре, но в этом моменте к Коле претензий нет.

Как силы распределяются между чемпионатом и Кубком? Все игры важные. С «Локомотивом» (в РПЛ) будет играть боевой состав.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 15:55
Пусть берёт примет с Петра Первого, (размер обуви 38, при росте 204 см.) который широко расставлял ноги, чтобы удерживать равновесие. Или на худой конец со старого гермафродита из МЮ, у которого размер стопы не сильно больше, чем у Золушки.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:07
Может, его ноги не держат?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:11, ред.
Снаружи шкаф, внутри пух. У него есть оппонент в команде Спартак). Заочная дуэль - кто больше нырнёт. Но Дельфин в красно-белом хоть забивает, зачастил вот. Николай же в основнм падает). Скоро этот момент в анекдот превратится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:08
Раз пенальти дают, значит падает по делу.
112910415
112910415
сегодня в 06:13
много сил расходует, устаёт
aq7czn9cjvhe
aq7czn9cjvhe
сегодня в 04:44
Гравитация кули, ничего не попишешь
Tostao
Tostao
сегодня в 04:35
Т. е., Комличенко выходит на поле уже под наклоном?))
Capral
Capral
вчера в 23:59
Будем откровенны- Комличенко футбольный жлоб, или- футболист без футбольного интеллекта. Он- силовой игрок, без особой техники и мышления. Но такие футболисты тоже нужны. Не слежу за тем сколько раз падает Комличенко, мне это не интересно, но сегодня пенальти был- железобетонный!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:50
Лещук: Когда он играл у нас, это было плюсом, а сейчас это ненормально"
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Лещук лицемер. Значит когда Комличенко в составе Динамо падал, это плюс, а когда в матче с Динамо это уже ненормально)))
drug01
drug01
вчера в 23:36
Просто он не устойчив
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