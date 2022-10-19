Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Гаджи Гаджиев: «Психологи нужны, от этой составляющей зависит очень многое»

19 октября 2022, 17:15

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев полагает, что в футболе важна работа с психологами.

Мне понравилось, как игрокам делают замечания японцы. Они говорят: «Здесь ты сыграл хорошо, но можно было лучше, но если бы ты сделал так, то было бы лучше». В России информацию игрокам подают иначе — через твою мать.

Примерно в 70-х годах начали приглашать в команды психологов. Но к этому не были готовы ни психологи, ни тренеры. Стали появляться моменты, когда человек излишне откровенничал в беседе с психологом и информация, которой должны были владеть только тренер и психолог, стала растекаться. Футбол – это коллективный вид спорта и одним из направлений психологии было выяснить взаимоотношения внутри команды и психологические характеристики игрока. Это тонкий инструмент. Если психолог имеет какую-то слабость, и информация от него утекает, это становится вредно для команды.

Психологи действительно нужны, от этой составляющей зависит очень многое. Все тренеры, которые чего-то добиваются, они, безусловно, хорошие психологи, но вот образования, которое есть у профессионального психолога, им часто не хватает. Это могло бы сделать тренера сильнее. У психологов есть методики, и тренеры должны ими владеть. Педагогико–психологические азы на первом месте, так как только они помогают из игроков сделать команду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Быстров — о новом формате Кубка России: «Продуманности никакой»
Сегодня, 10:43
Кечинов: «Абаскаль – любимец фанатов „Спартака“»
Сегодня, 09:47
Быстров: «Посмотрите, сколько мячей побывало в воротах Ивана»
Сегодня, 09:30
Семак: «Концовка получилась достаточно волнительной»
Сегодня, 08:56
Соколов: «Мы рассчитывали, что отдадим мяч и будем играть на контратаках»
Сегодня, 00:29
Сергеев: «Победили, но хотели сделать это крупно»
Сегодня, 00:08
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
19 октября в 20:40
Мне русский мужлан Федотов ближе европейского петуха Абаскаля.
pomor45
pomor45
19 октября в 20:38
Но, особенно нужны философы для глубинного постижения и систематизации философии футбола, которая сейчас у каждого своя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 октября в 18:15
Мощные психологи в лице федуна и особенно заремочки были в спартаке, что только они не делали и гадание на картак, и по знаку зодиака, и гадание на кофейной гуще и много чего другого но как мы видим ничего не помогло, в итоге они сбежали распродав имущество.
ДАША Д
ДАША Д
19 октября в 18:02
Ну всё прям такие ранимые....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 октября в 17:34
Психологи, это хорошо, но тут система. Разве до Федотова было иначе? Вспомним Гончаренко, Березуцкого их агрессию. Гончаренко в Урале другой человек, тренер и не позволит себе того, что было в ЦСКА. Надо проводить работу не с ними, а кто стоит выше. Провокация, агрессия идёт оттуда, а если надо пойдут и угрозы. Вспомним Веллитона, которому один кучерявый персонаж кидал камень в его огород, типа пусть теперь ходит и оглядывается. А, как относится к словам босса клуба по "спортивной части", к Егорову? Слуцкого? Того же Гончаренко, когда Мусса не подал руку "господину"? Березуцкий с кем разбирался в под трибунке? И к игрокам своим такое же отношение. Вспомним ЛЧ, когда Марио получив травму лежал и просил помощи у медицины. Медицина выбежала, но истерика Гончаренко остановила их. Это все было. Так что тут система.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 