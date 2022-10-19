Гаджи Гаджиев: «Психологи нужны, от этой составляющей зависит очень многое»

Экс-тренер «Анжи» полагает, что в футболе важна работа с психологами.

Мне понравилось, как игрокам делают замечания японцы. Они говорят: «Здесь ты сыграл хорошо, но можно было лучше, но если бы ты сделал так, то было бы лучше». В России информацию игрокам подают иначе — через твою мать.

Примерно в 70-х годах начали приглашать в команды психологов. Но к этому не были готовы ни психологи, ни тренеры. Стали появляться моменты, когда человек излишне откровенничал в беседе с психологом и информация, которой должны были владеть только тренер и психолог, стала растекаться. Футбол – это коллективный вид спорта и одним из направлений психологии было выяснить взаимоотношения внутри команды и психологические характеристики игрока. Это тонкий инструмент. Если психолог имеет какую-то слабость, и информация от него утекает, это становится вредно для команды.

Психологи действительно нужны, от этой составляющей зависит очень многое. Все тренеры, которые чего-то добиваются, они, безусловно, хорошие психологи, но вот образования, которое есть у профессионального психолога, им часто не хватает. Это могло бы сделать тренера сильнее. У психологов есть методики, и тренеры должны ими владеть. Педагогико–психологические азы на первом месте, так как только они помогают из игроков сделать команду.