Чемпионат Испании может быть приостановлен

Текущий розыгрыш Ла Лиги может быть приостановлен 28 октября.
Клубы Ла Лиги и Сегунды недовольны новым законом о спорте и готовы устроить бойкот национальных соревнований. Руководство Ла Лиги проведёт внеочередное собрание клубов 27 октября. В рамках мероприятия примут решение о бойкоте испанского первенства. Причиной стал новый закон, допускающий участие местных команд в проекте Суперлиги.
Возможное участие испанских клубов в Суперлиге, которую большая часть Европы перестала поддерживать, ставит под угрозу соглашение Ла Лиги с крупным инвестиционным фондом. Стоимость этого контракта оценивается в 2 миллиарда евро. Это заставляет клубы с негативом реагировать на подобные изменения в законодательстве.
Сообщается, что 39 из 42 команд Ла Лиги и Сегунды выступают против подобного новшества.
Вот они и пытаются через своих покровителей протащить хоть какой то закон, но достаточно посмотреть на испанские и особенно на мадридский суд, то невольно рассмеёшься.
Казалось бы а откуда у таких больших клубов долги?
А всё очень просто ценники на игроков стали просто зашкаливающие, а зарплаты такие, что можно год два отыграть и жизнь обеспечена до старости, но денег мало не бывает.
Кстати виноват в этом Перес нынешний президент Реала, ведь после того как он решил собрать "Галактикос" в начале нулевых. После ценники на игроков стали расти как на дрожжах.
Создания этого турнира конечно выправит финансовую часть этих двух клубов и тех кто будет в ней участвовать, но это очень скажется на остальном мире, вот по этому все остальные против этого.
Ну если они хотят деньги грести лопатами, то пусть отделяются от всех и играют в своём турнире, а в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА не участвуют, но тогда за такие команды никто играть не захочет.
Так что суперлига это утопия.
Вот они и пытаются через своих покровителей протащить хоть какой то закон, но достаточно посмотреть на испанские и особенно на мадридский суд, то невольно рассмеёшься.
Казалось бы а откуда у таких больших клубов долги?
А всё очень просто ценники на игроков стали просто зашкаливающие, а зарплаты такие, что можно год два отыграть и жизнь обеспечена до старости, но денег мало не бывает.
Кстати виноват в этом Перес нынешний президент Реала, ведь после того как он решил собрать "Галактикос" в начале нулевых. После ценники на игроков стали расти как на дрожжах.
Создания этого турнира конечно выправит финансовую часть этих двух клубов и тех кто будет в ней участвовать, но это очень скажется на остальном мире, вот по этому все остальные против этого.
Ну если они хотят деньги грести лопатами, то пусть отделяются от всех и играют в своём турнире, а в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА не участвуют, но тогда за такие команды никто играть не захочет.
Так что суперлига это утопия.
Так же придумали закон о финансовом fair play и тут одних наказывают, а проделки других не замечают!
Почему ставят такие жесткие условия тем клубам, которые хотят создать и участвовать в Суперлиге??? Почему эти клубы будут исключены из своих внутренних соревнований? Условная ЛаЛига же это не турнир УЕФА или я не прав???!!! Тут уже ФФИ должна решать допускать ли Реал или Барселону к участию в ЛаЛиге?! Так же и со всеми остальными федерациями....
В конце концов этот турнир комерческий, и какое отношение это имеет к УЕФА? Они же не контролируют условные предсезонные турне клубов?! Те сами решают где им играть в Китае США или еще где то....так же и Суперлигу можно проводить
Если чесно я против всяких нововведений в футболе, но двойные стандарты ужасно раздражают....!!!
Так же придумали закон о финансовом fair play и тут одних наказывают, а проделки других не замечают!
Почему ставят такие жесткие условия тем клубам, которые хотят создать и участвовать в Суперлиге??? Почему эти клубы будут исключены из своих внутренних соревнований? Условная ЛаЛига же это не турнир УЕФА или я не прав???!!! Тут уже ФФИ должна решать допускать ли Реал или Барселону к участию в ЛаЛиге?! Так же и со всеми остальными федерациями....
В конце концов этот турнир комерческий, и какое отношение это имеет к УЕФА? Они же не контролируют условные предсезонные турне клубов?! Те сами решают где им играть в Китае США или еще где то....так же и Суперлигу можно проводить
Если чесно я против всяких нововведений в футболе, но двойные стандарты ужасно раздражают....!!!