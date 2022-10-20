Чемпионат Испании может быть приостановлен

1666279974

вчера, 18:32

Текущий розыгрыш Ла Лиги может быть приостановлен 28 октября.

Клубы Ла Лиги и Сегунды недовольны новым законом о спорте и готовы устроить бойкот национальных соревнований. Руководство Ла Лиги проведёт внеочередное собрание клубов 27 октября. В рамках мероприятия примут решение о бойкоте испанского первенства. Причиной стал новый закон, допускающий участие местных команд в проекте Суперлиги.

Возможное участие испанских клубов в Суперлиге, которую большая часть Европы перестала поддерживать, ставит под угрозу соглашение Ла Лиги с крупным инвестиционным фондом. Стоимость этого контракта оценивается в 2 миллиарда евро. Это заставляет клубы с негативом реагировать на подобные изменения в законодательстве.

Сообщается, что 39 из 42 команд Ла Лиги и Сегунды выступают против подобного новшества.