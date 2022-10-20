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Чемпионат Испании может быть приостановлен

вчера, 18:32

Текущий розыгрыш Ла Лиги может быть приостановлен 28 октября.

Клубы Ла Лиги и Сегунды недовольны новым законом о спорте и готовы устроить бойкот национальных соревнований. Руководство Ла Лиги проведёт внеочередное собрание клубов 27 октября. В рамках мероприятия примут решение о бойкоте испанского первенства. Причиной стал новый закон, допускающий участие местных команд в проекте Суперлиги.

Возможное участие испанских клубов в Суперлиге, которую большая часть Европы перестала поддерживать, ставит под угрозу соглашение Ла Лиги с крупным инвестиционным фондом. Стоимость этого контракта оценивается в 2 миллиарда евро. Это заставляет клубы с негативом реагировать на подобные изменения в законодательстве.

Сообщается, что 39 из 42 команд Ла Лиги и Сегунды выступают против подобного новшества.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 11:53, ред.
Опрошены были 189 миллионов человек. Понятное дело что это не супер точно, но примерно такие цифры, я тоже не голосовал . Но так или иначе если еще 200 миллионов опросить то ситуация не сильно изменится. Условно когда
допустим в сша проходят выборы как определяют фаворитов? Понятное дело что не всех опрашивают, а какое то количество людей и на этих данных делают выводы, и зачастую они уже знают кто фаворит и кто победит
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 09:15, ред.
Процент повышения при подписании Фигу был мизерный по сравнению с предыдущим трансфером Эрнана Креспо из Пармы в Лацио
55 млн у Креспо и 62 млн у Фигу
Посмотри в википедии
Затем был Зидан за 75 млн и ....все!!!
На этом галактикос закончился
Потом был Как аж через 8 лет!!!аж на 13 млн дороже Зидана аж за 88 млн
И теперь вспомни трансфер Неймара за 222 млн после предидущего рекорда Погба в 105
?
А мбаппе за 180 ?
Так , что начал все никакой не Перес а шейхи
И то ли еще будет ...
P.S.И за нарушения в отношении финансового феерплея жалуются все клубы не на реал заметь
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 08:09
Туфта это всё. УЕФА не владеет такими цифрами.
Считают как голоса на выборах? Я не голосовал на их сайте чей я болельщик, и таких как я сотни миллионов.
Цифры из клубных магазинов это лишь капля в море.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 06:43
Они не уходят, только потому что местные чемпионаты прозодят под эгидой уефа, если Ла лига выйдет ищ органищации то они ьез пробоем уйдут. И скорее всего так и случится если щапустят супер лигу, все прйсут что УЕФА обваровывает клубы на миллиарды долларов
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 06:39
Кстати наибольший скачок болельщиков у ПСЖ с 2017 года прирост составил 15 процентов, а с 2021 года еще на 27 процентов . Ваши Барсуки переметнулись, если бы Месси и Неймар не ушли, было бы сейчас как у Ревла может даже больше
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 06:32, ред.
Но при этом МЮ продает больше футболок в среднем 2,8 миллионов , Реал 2,3 и Барса 1,9 . Самая популярная лига АПЛ, ее смотрят 25 миллионов . Бундуслига на втором, и на третьем Серия А. А наша ла лига только на 4 месте к сожалению. Поэтомв все цифры есть они легко гугляться
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 06:25
Есть специалтный рейтинг от уефа. Реал идет на пепвом месте с числом 7 миллионов 370 тысяч. На втором Барса 6 миллионов 370 тысяч . И щамыкает 3 строчку МЮ 6 лямов 200 тысяч
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:01, ред.
Перес - субъект канеш. хитро*опый, но системный и идущий в ногу со временем. Думаю, что для него Суперлига - не панацея, а средство для нормального хода футбольной эволюции, которая искусственно тормозится, вопреки здравому смыслу и насущным потребностям клубов, которые несут золотые яйца и кормят УЕФА/ФИФА. Дядюшка Фло за любой кипиш, лишь бы не оставлять всю эту дресню Чеферскую, как есть. Он прекрасно видит, что эта банда дискредитируют не только клубный футбол, но и футбол европейских сборных. Понаплодили турниров, которые люди нихрена не смотрят, но на которые выделяются бабки..., причём не просто выделяются , а перекачиваются по образу и подобию сообщающихся сосудов из статусных турниров в турниры для отмыва бабла...

Если же брать в общем и целом, то тут вообще ФИФА/УЕФА, как международные футбольные институты, полностью дискредитировали своё назначение. Судите сами: самой популярной игре более 100 лет, но до сих не решены наиважнейшие вопросы по:
- единой трактовке самих футбольных правил;
- ответственности судейского персонала за неквалифицированные действия:
- составлению свода единых правил и норм поведения игроков на поле;
- решению проблемы потерь клубов из-за недополучения фин. средств от ТВ трансляций по причине проведения одновременных игр с участием топов в разных чемпах и евротурнирах.
На этом пункте остановлюсь подробней. В недавние выходные в одно время (22:00) играл ПСЖ в Лиге 1, Барселона в Ла Лиге и Ливерпуль ... Ну и чё делать нейтральному болельщику, который с удовольствием посмотрел бы все эти три игры в режиме реального времени, но вынужден остановиться на одной ?! Про ЛЧ я вообще молчу: в 23 : 00 - 6 (!) игр с участием топов... Это, извините, нехилые бабки от масс-медиа летят коту под хвост... и всё из-за того, что УЕФА не имеет достаточного мотива раскидать матчи статусных команд в разное время и дни недели. Ну конечно! Это ж надо наладить координационную работу со всеми национальными Европейскими федерациями, создавать и увязывать графики трансляций работая с медийными агентствами, разъяснять нац. функционерам важность и насущность данных мер... Всё это так сложно, поэтому ну её нафиг..., думает Чефер и его УЕФАшная приблуда.

Ну и в заключении..., подытоживая. Такая аховая, бессистемная футбольная организация в лице УЕФА/ФИФА нахрен не облокотилась новым - растущим реалиям.
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:15
а я думал о суперлиге все забыли
Agamaga........
Agamaga........ ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:39
"У Реала больше всех фанов, ибо они самые титулованные", что за бред? Где цифры? Сам что ли с потолка взял или думаешь от титулов зависит количество фанатов по всему миру? Официально известно, что сосьос у них меньше, чем у Барселоны, а точное количество фанатов всех топ клубов никто не скажет.
sir_Alex
sir_Alex ответ Ларс (раскрыть)
вчера в 21:36
Да, логично будет играть в нац. чемпионате и Суперлиге, если она состоится. Но, не в турнирах под эгидой УЕФА.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:32
Как Барселона скажет, так и будет! Ведь рычаги-то у них!))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:24
фигня это всё опять выдумки СМИ
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:18
Правильно. Надо давить ее в зародыше. Суперлига не пройдет!
Gelious
Gelious ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 21:12
То, что они под эгидой, не отменяет вышесказанного мной. Это все равно не полностью частные соревнования. Или что, по вашему просто так что ли вышло, что во всех этих странах аккурат лишь одна лига без конкурентов? Национальные первенства - это дело страны. Даже по примеру нашей страны это видно. С ЛЧ иначе, да, это определенно лишь частный целиком и полностью турнир. В национальных первенствах постоянно участвует государство
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:48
ФИФА и УЕФА это уже давно синонимы к коррупции, связанные большой политикой и двойными стандартами! Приведу один простой пример....когда встал вопрос о допуске сборной Косово к соревнованиям под эгидой ФИФА и УЕФА большинство сборных проголосовали против этого, однако сборную Косово все же допустили в ФИФА УЕФА а клубам разрешили участвовать во всех ЕК! Как так??? Большинство же было против!!! Тоже самое сожно сказать и про премии ЗМ, клоунада не более того! Благо в этом году Франс Футбол вернуло себе право вручать эту премию самим, и награда заслуженно досталась Кариму Бензема!
Так же придумали закон о финансовом fair play и тут одних наказывают, а проделки других не замечают!
Почему ставят такие жесткие условия тем клубам, которые хотят создать и участвовать в Суперлиге??? Почему эти клубы будут исключены из своих внутренних соревнований? Условная ЛаЛига же это не турнир УЕФА или я не прав???!!! Тут уже ФФИ должна решать допускать ли Реал или Барселону к участию в ЛаЛиге?! Так же и со всеми остальными федерациями....
В конце концов этот турнир комерческий, и какое отношение это имеет к УЕФА? Они же не контролируют условные предсезонные турне клубов?! Те сами решают где им играть в Китае США или еще где то....так же и Суперлигу можно проводить
Если чесно я против всяких нововведений в футболе, но двойные стандарты ужасно раздражают....!!!
Ларс
Ларс ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:47
Третий раз: с какого перепугу и откуда они должны уходить? Из ЛЧ - ок. Из чемпионатов? Это уже перебор.
Кто их держит? За такие бренды будут держаться долго и упорно, до последнего.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:39
Чемпионат любой страны проводится под эгидой федерации футбола этих стран, а эти федерации находятся под эгидой ФИФА и УЕФА. Вы разве об этом не знали?
Ну тогда я вас удивлю, что и свод всех правил от ФИФА.
К примеру сейчас вас наверное вообще удивлю.
ФИФА и УЕФА взяло и отстранили от своих соревновании сборную Россию и все клубы. Ах как так то? Ведь по вашему они не имеют право этого делать.
Ну какие тут могут быть беседы, если вы даже этого не знаете, ну или точнее хотите защитить Реал, даже когда это нереально сделать.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 20:33
Мололцы надо устроить байкот
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ларс (раскрыть)
вчера в 20:28
Так пусть уходят, кто их держит?
Но они просто не могут уйти вот и всё и не смогут.
Остальное только детский лепет с их стороны.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:26
Их уже трое! А было много, но все от них отреклись.
Я понял, что ответа не будет, будут только попытки хоть как то их защитить.
Gelious
Gelious ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:21
С участием в ЛЧ еще плюс-минус можно понять запрет. Это и правда частный турнир. Но чемпионаты - это нельзя назвать чисто коммерческим. Это по сути всегда государственное. И запрещать командам участвовать из-за Суперлиги в нац. первенствах - это чисто йводы корупция. Пусть эти шейхи и уефа сами с собой мяч пинают. А желающим пусть не мешают с нац первенствами.
Константин Белых
Константин Белых ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:17
Потому что ПОКА их ТРОЕ. И бабки на это нужны.
Ларс
Ларс ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:11
Тут палка о двух концах. Суперлига тоже имеет свои огромные минусы. По крайней мере, её первоначальный формат.
Ларс
Ларс ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:09
Я считаю, что аналогия не уместна, и с какого перепугу клубы должны покидать союз?? Если союз считает, что либо с нами, либо никак - это ярчайшее подтверждение монополии. Тут, скорей, уместно прикинуть ситуацию, что твой друг обиделся на подругу, и разрешает ей пить только с ним. Вот так, пожалуй, более корректно. Про предохранения - ещё раз, кто сказал и когда, что все клубы обязаны выступать только в турнирах монополии?? А прессуют они только из-за денег, потому что Суперлига - очень серьёзный удар по их карманам. И никаких благих намерений тут нет.
LOpp
LOpp
вчера в 20:02
Придется простому испанскому дону смотреть матчи РПЛ
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:01
Просто один вопрос- "А почему они тогда не уходят из УЕФА?"
Константин Белых
Константин Белых ответ Ларс (раскрыть)
вчера в 19:57
Просто если уйдут Реал Барса Юве-Уефа потеряет серъезные бренды и огромные деньги. У Реала больше всех фанов в мире ибо они самые тиулованные в футбольном мире. И многие клубы захотят к ним присоединится клубы победней во второй дивизион а по богаче к ним. Команд 20 они точно наберут-главное бабки и раскрутка проекта а там дело пойдет. В 90-е итальянская лига была на 1 месте. Через лет 10 как то англы прибрали к себе и бабки и аудиторию. им вообще 3 Уефа не нужна у них АПЛ это супергипер лига как НХЛ в Америке. Главное богачей мировых и спонсоров с востока заинтересовать-дальше пойдет как снежный ком. И не понятно что через лет десять будет круче ЛЧ или Суперлига. Уефа многих уже по тихому раздражает. Нужен решающий шаг.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ларс (раскрыть)
вчера в 19:57
Ну а в чём проблема, не хотят налево, пусть законно уходят из союза.
Почему они не уходят? Почему они не такие храбрые? Кишка тонка?

А твои слова мне сразу наполнил рассказ одного моего знакомого.
Он как то загулял и на дискотеке в укромном месте уединился с девчонкой, оба пьяные прилично, но вот на его беду в самый разгар появилась его жена.
И знаешь, что он ей заявил? Дорогая, ну я же предохраняюсь, значит это не измена. Но жена не поняла и был развод.


Я думаю аналогии здесь уместны. Либо вместе и честно, либо разбежались и каждый сам по себе.
Но вот проблема, что УЕФА и ФИФА знают, что те никогда не уйдут, а эти клубы боятся уйти, так как они подвергнут своё существования.
ДСА
ДСА
вчера в 19:56
3 больше чем 39.
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