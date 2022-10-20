«Барселона» крупно обыграла «Вильярреал»

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче 10-го тура Ла Лиги (3:0).
Роберт Левандовски забил первый гол матча на 31-й минуте, а на 35-й оформил дубль. Итоговый счет установил Ансу Фати на 38-й минуте.
После матча «Барса» занимает 2-е место в Ла Лиге (25 очков), «Вильярреал» идет на 9-й позиции (15 баллов).
расслабляться нельзя никак
расслабляться нельзя никак
В чемпионате все впереди! На три очка всего лишь отстают, просто обязаны бороться)
Тем более отлетели в лч, поэтому сконцентрироваться на чемпионате
В чемпионате все впереди! На три очка всего лишь отстают, просто обязаны бороться)
Тем более отлетели в лч, поэтому сконцентрироваться на чемпионате