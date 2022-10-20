«Барселона» крупно обыграла «Вильярреал»

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вчера, 23:55

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче 10-го тура Ла Лиги (3:0).

Роберт Левандовски забил первый гол матча на 31-й минуте, а на 35-й оформил дубль. Итоговый счет установил Ансу Фати на 38-й минуте.

После матча «Барса» занимает 2-е место в Ла Лиге (25 очков), «Вильярреал» идет на 9-й позиции (15 баллов).