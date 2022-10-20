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«Барселона» крупно обыграла «Вильярреал»

вчера, 23:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче 10-го тура Ла Лиги (3:0).

Роберт Левандовски забил первый гол матча на 31-й минуте, а на 35-й оформил дубль. Итоговый счет установил Ансу Фати на 38-й минуте.

После матча «Барса» занимает 2-е место в Ла Лиге (25 очков), «Вильярреал» идет на 9-й позиции (15 баллов).

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19 октября
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 09:44
Лёва жжот, так держать
3ton
3ton
сегодня в 08:59
Уверенная победа . Бускетса посадили на лавку и стало меньше проблем. Старичков надо садить на скамейку , кроме Альбы , которому нет замены .
barcamilan
barcamilan
сегодня в 08:26
думал ждет позорная игра, а фиг мне, порадовали
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 07:15
Так держать!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:13
А что если подписать Роналду зимой, говорят, что его цена 20 млн. В МЮ он итак не играет, ну практически в запасе. Думаю, он согласен хоть куда лишь бы играть
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:59
Скоро везение закончится
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 06:40
Отличная игра, отличный результат. Барсе нужно сконцентрироваться на чемпионате и выпускать дубль в Лиге Европы. Будет жалко опять добраться до поздних стадий и проиграть дома середняку бундеслиги
112910415
112910415
сегодня в 05:15
рвать и метать !
расслабляться нельзя никак
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:14
Ну, что с победой.
973q9w6gem3t
973q9w6gem3t
сегодня в 02:52
Напрочь потопили подлодку
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:32
Барса начинает приходить в себя!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 01:47
Почему поздно?
В чемпионате все впереди! На три очка всего лишь отстают, просто обязаны бороться)
Тем более отлетели в лч, поэтому сконцентрироваться на чемпионате
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:31
Предсказуемая победа Барсов . Но от Вельярреала ожидал хоть одного укуса .
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:15
Рад за Фати!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:08
Неплохо .. Но поздно...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:02
С Победой наших болельщиков.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:56
Закономерная победа Барсы!
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