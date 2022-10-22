Аршавин: «Мостовой на всё смотрит с высоты своего трона!»

Бывший футболист «Зенита» выказался о том, что экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой хейтил главного тренера «красно-белых» .

Ха-ха, ну, Александр на всё смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение. Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нем улучшил свою игру.