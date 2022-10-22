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Аршавин: «Мостовой на всё смотрит с высоты своего трона!»

вчера, 09:40

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин выказался о том, что экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой хейтил главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Ха-ха, ну, Александр на всё смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение. Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нем улучшил свою игру.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:40
Андрей, это не трон - это стремянка.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:58
У кого трон выше, тот и прав.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 11:54
Он же царь, правда корона уже слетела, а трон превратился в стул.
lotsman
lotsman
вчера в 11:48
Спартак улучшил игру, но не намного. И заслуга Абаскаля здесь мизерная. Улучшил игру за счёт своей воли и желания быть лидером, под давлением болельщиков.
makkie
makkie
вчера в 11:46
Признаем честно, все мы были скептически настроены в отношение Абаскаля.
Но своей работой он меняет мнение о себе.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:43
Кто-то ещё воспринимает Мостового всерьёз? )
Саня Утробин
Саня Утробин ответ drixor (раскрыть)
вчера в 11:07
🤣👏
drixor
drixor
вчера в 11:02
как горный козел
на вершине кавказа
сидит мостовой
на краю унитаза
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:59
С высоты чужого трона
я прислушался,и вот-
где-то каркает ворона,
где-то соловей поёт.
112910415
112910415
вчера в 10:47
время корректирует мнения ...
но не у всех !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:32
Здесь согласен с Андреем
Futurista
Futurista
вчера в 10:20
Loko57
Loko57
вчера в 10:18
Без высказываний Царя было бы скучновато))
shlomo
shlomo
вчера в 10:05
Ну вот и Андрюша шутить начал...:)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:52
Он заслужил это
td4crfxw65zy
td4crfxw65zy
вчера в 09:42
Тюлень пытается юморить
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