Аршавин: «Мостовой на всё смотрит с высоты своего трона!»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин выказался о том, что экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой хейтил главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
Ха-ха, ну, Александр на всё смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение. Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нем улучшил свою игру.
Но своей работой он меняет мнение о себе.
Но своей работой он меняет мнение о себе.
на вершине кавказа
сидит мостовой
на краю унитаза
на вершине кавказа
сидит мостовой
на краю унитаза
я прислушался,и вот-
где-то каркает ворона,
где-то соловей поёт.
я прислушался,и вот-
где-то каркает ворона,
где-то соловей поёт.
но не у всех !
но не у всех !