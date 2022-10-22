Масалитин: «Тренерскому штабу ЦСКА нужно серьёзно поговорить с легионерами»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал легионеров команды.

Тренерскому штабу нужно серьезно поговорить с легионерами. Карраскаль, Медина и некоторые другие иностранцы выдали хороший стартовый отрезок, но затем сдали.

Карраскаль не сыграл с «Торпедо»? Это правильно, пусть посидит и подумает над своей игрой, можно выходить на 15-20 минут и показать свой уровень, а потом вернуть себе место в старте.

Карраскаля же взяли не для того, чтобы он получал большую зарплату. Он должен отрабатывать деньги. О какой европейской карьере он может думать? Если человек хочет дальше перейти в более топовый чемпионат и клуб, то так вести себя нельзя, кто его купит в таком случае?

Проблема в том, что у Карраскаля и Медины нет конкуренции. Фукс лечится уже несколько лет…

В ЦСКА , например, есть Ермаков и Мухин, им можно давать больше игрового времени. От Кучаева многое зависит, он может и отдать и забить. Тренерскому штабу стоит больше доверять российским футболистам.

Что делать с легионерами? Предлагать контракты на 1-2 года, и тогда они не будут расслабляться.