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Масалитин: «Тренерскому штабу ЦСКА нужно серьёзно поговорить с легионерами»

вчера, 17:59

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал легионеров команды.

Тренерскому штабу нужно серьезно поговорить с легионерами. Карраскаль, Медина и некоторые другие иностранцы выдали хороший стартовый отрезок, но затем сдали.

Карраскаль не сыграл с «Торпедо»? Это правильно, пусть посидит и подумает над своей игрой, можно выходить на 15-20 минут и показать свой уровень, а потом вернуть себе место в старте.

Карраскаля же взяли не для того, чтобы он получал большую зарплату. Он должен отрабатывать деньги. О какой европейской карьере он может думать? Если человек хочет дальше перейти в более топовый чемпионат и клуб, то так вести себя нельзя, кто его купит в таком случае?

Проблема в том, что у Карраскаля и Медины нет конкуренции. Фукс лечится уже несколько лет…

В ЦСКА, например, есть Ермаков и Мухин, им можно давать больше игрового времени. От Кучаева многое зависит, он может и отдать и забить. Тренерскому штабу стоит больше доверять российским футболистам.

Что делать с легионерами? Предлагать контракты на 1-2 года, и тогда они не будут расслабляться.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 22:03
Ну да,как только этот блистательный багаж изживут,так дела пойдут на лад.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:02
Отпустите их всех в Гималаи.Этот перечисленный биоматериал больше играть не намерен.
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:42
Багаж Ганчаренко не вечен, начинает заканчиваться...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:27
Надо больше своих выпускать особого толку от легов не вижу.
Futurista
Futurista
вчера в 18:17, ред.
Заговор)...
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:09
Диалог всегда нужен
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