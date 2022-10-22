Павлюченко: «Кокорин борется и доказывает, что как спортсмен он существует»

Экс-футболист «Спартака» поделился мнением о карьере нападающего «Ариса» .

Многие не верили в Кокорина: говорили, что все забыли о нём. А он всё-таки борется и доказывает, что как спортсмен ещё существует. Может играть в футбол и забивать — сейчас как раз этим и занимается. Мне нравится, что он не опустил руки и проявляет себя как футболист.