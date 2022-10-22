Павлюченко: «Кокорин борется и доказывает, что как спортсмен он существует»

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о карьере нападающего «Ариса» Александра Кокорина.
Многие не верили в Кокорина: говорили, что все забыли о нём. А он всё-таки борется и доказывает, что как спортсмен ещё существует. Может играть в футбол и забивать — сейчас как раз этим и занимается. Мне нравится, что он не опустил руки и проявляет себя как футболист.
Если честно то не понятно как он оказался в Спартаке, ещё более не понятно как он оказался в Феорентине.
Всем уже тогда было понятно, что Кокорин просто не тянет, а все его проблемы со здоровьем это скорее всего хорошая уловка.
Любой более менее приличный футболист может приехать в деревню и показать как он крут.
Если честно то не понятно как он оказался в Спартаке, ещё более не понятно как он оказался в Феорентине.
Всем уже тогда было понятно, что Кокорин просто не тянет, а все его проблемы со здоровьем это скорее всего хорошая уловка.
Любой более менее приличный футболист может приехать в деревню и показать как он крут.
Точный дат нет, отправки раз в месяц, как правило в начале месяца.
Если на тот момент информация не была заполнена и отправки приза не было тот приз будет отправлен с тем что за прошлый месяц.
Точный дат нет, отправки раз в месяц, как правило в начале месяца.
Если на тот момент информация не была заполнена и отправки приза не было тот приз будет отправлен с тем что за прошлый месяц.