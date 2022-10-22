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Павлюченко: «Кокорин борется и доказывает, что как спортсмен он существует»

вчера, 17:49

Экс-футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о карьере нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Многие не верили в Кокорина: говорили, что все забыли о нём. А он всё-таки борется и доказывает, что как спортсмен ещё существует. Может играть в футбол и забивать — сейчас как раз этим и занимается. Мне нравится, что он не опустил руки и проявляет себя как футболист.

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Все комментарии
holms918
holms918 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:32
Спасибо, ответ понятен.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:28
Зачем он это сказал?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:25
Павлюченко никогда умных мыслей не имел
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:12
Я не понимаю откуда берётся это восхищение Кокориным после того, что он заиграл в очень "сильном" чемпионате Кипра? Он бы ещё в чемпионат Сан-Марино поехал играть.
Если честно то не понятно как он оказался в Спартаке, ещё более не понятно как он оказался в Феорентине.
Всем уже тогда было понятно, что Кокорин просто не тянет, а все его проблемы со здоровьем это скорее всего хорошая уловка.
Любой более менее приличный футболист может приехать в деревню и показать как он крут.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ holms918 (раскрыть)
вчера в 17:58
Здравствуйте.

Точный дат нет, отправки раз в месяц, как правило в начале месяца.

Если на тот момент информация не была заполнена и отправки приза не было тот приз будет отправлен с тем что за прошлый месяц.
Гость
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