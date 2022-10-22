Тихонов: «„Химки“ очень эмоционально играют последние игры»

Экс-футболист «Спартака» оценил расклад сил в матче РПЛ между «красно-белыми» и «Химками».

Однозначно фаворит «Спартак», который очень уверенно играет в последнее время. Они не проигрывают, болельщики верят в команду, видна тренерская работа. Определить фаворита не сложно, но нужно учитывать, что сейчас осень, погодные условия соответствующие. «Химки» очень эмоционально играют последние игры, нервничает Спартак Гогниев. Я думаю, что будет боевая игра, но «Спартак» должен побеждать.