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Тихонов: «„Химки“ очень эмоционально играют последние игры»

вчера, 17:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил расклад сил в матче РПЛ между «красно-белыми» и «Химками».

Однозначно фаворит «Спартак», который очень уверенно играет в последнее время. Они не проигрывают, болельщики верят в команду, видна тренерская работа. Определить фаворита не сложно, но нужно учитывать, что сейчас осень, погодные условия соответствующие. «Химки» очень эмоционально играют последние игры, нервничает Спартак Гогниев. Я думаю, что будет боевая игра, но «Спартак» должен побеждать.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 18:42
А толку от этой эмоциональности никакой. Тихонов по демагогии скоро обгонит Ловчева.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:28
Небо стало серым, холодно дожди, потянулись в дурку боги и вожди...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:24
Химки падают в пропасть
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:16
Опять Тихонов пытается накликать беду. Все его прогнозы просто не сбываются, а он опять победу Спартаку вангует...
Гость
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