Мирзоян: «Сегодня „Химки“ играли в атаке очень весело»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян высказался о победе «красно-белых» в матче РПЛ против «Химок» (5:0).

Вчера играли «Факел» — 13-е место и «Ростов» — 4-е место. Как по вашему, кто должен радоваться ничьей? А «Спартак» сегодня обыграл в пять мячей. Да, команду из низа турнирной таблицы. Иногда, в перерыве сезона, встречается основной состав с дублирующим. В таких матчах обычно основная команда очень трудно выигрывает у дубля. Потому что дело в недонастрое на игру, а резервный состав настроен показать тренеру, что они заслуживают место в составе.

И если игра основного состава в таком матче хорошая, когда забивается много голов в матче, то тренер доволен. Нужно быть довольным всегда, когда команда забивает голы. Если бы Селихов не вытащил несколько эпизодов, и «Химки» их реализовали, тогда бы мы уже говорили, что это неплохая команда.

Да, у «Химок» есть проблемы, и они видны. Но сегодня «Химки» играли в атаке очень весело. Если бы они использовали те моменты, что создали, то был бы другой счёт. «Спартак» же, в свою очередь, использовал 70-80% моментов, что у него были.