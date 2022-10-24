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Осинькин назвал два ключевых эпизода матча с «Уралом»

вчера, 20:15
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

В матче было два ключевых эпизода. Во‑первых, у нас в наличии всего два центральных защитника, в самом начале Зотов получил травму, и от него убежал Ранджелович. После этого был момент с удалением, даже не с пенальти. Мне не очень понятно за что, но пусть другие разбираются. Не могу сказать, что мы играли хорошо. У нас были моменты, у «Урала» тоже.

Во втором тайме искали возможность сравнять или догнать. На стандарте допустили грубую ошибку. Когда в команде на одного игрока больше, 2:0 играть комфортно. «Урал» в хорошей форме. У нас не получилось в первую очередь из‑за нехватки людей на определенной позиции.

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pomor45
pomor45 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 21:01
Ключевой момент в том, что мечта о столичном клубе отодвинулась за горизонт. Тоже неплохо - крылышкам, хотя бы тренера искать не придётся .... пока.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:41
Два ключевых момента - это первый пропущенный гол и второй пропущенный гол.
Гость
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