Осинькин назвал два ключевых эпизода матча с «Уралом»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение в матче 14-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

В матче было два ключевых эпизода. Во‑первых, у нас в наличии всего два центральных защитника, в самом начале Зотов получил травму, и от него убежал Ранджелович. После этого был момент с удалением, даже не с пенальти. Мне не очень понятно за что, но пусть другие разбираются. Не могу сказать, что мы играли хорошо. У нас были моменты, у «Урала» тоже.

Во втором тайме искали возможность сравнять или догнать. На стандарте допустили грубую ошибку. Когда в команде на одного игрока больше, 2:0 играть комфортно. «Урал» в хорошей форме. У нас не получилось в первую очередь из‑за нехватки людей на определенной позиции.