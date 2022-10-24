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Пономарёв: «„Сочи“ займёт не выше восьмого места в этом сезоне»

вчера, 18:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи».

Думаю, что у «Зенита» больших проблем в этой встрече не будет. Тем более играет он дома, в Питере. Не отпустят они свой шанс. Все‑таки у «Зенита» гораздо сильнее команда, чем у «Сочи», игроки поинтереснее — трудно обороне соперника работать с такой командой.

«Сочи» сейчас выглядит постольку‑поскольку. Конечно, раньше у этой команды были другие перспективы, но сейчас там идет перестройка.

Какими видятся перспективы южан на финише чемпионата? Ну, сейчас идут в середине таблицы, и я думаю, что выше они не прыгнут. Потому что это очень тяжело — все время на хорошем уровне играть, на физподготовке — они это не вытянут. Потому что там дальше включается класс. Ну, где‑то восьмыми или девятыми будут, но не выше. Это их место.

Но поднапрячься, конечно же, «Зениту» в этой встрече надо. Нельзя выходить на этот матч спустя рукава, валять дурака, что вот, мол, сама собой получится игра. Но Серега (Семак) знает, как настраивать футболистов на такие матчи. Конечно, тут можно и нужно зарабатывать очки, и Семак не упустит это дело. Думаю, 2:0 или 3:0 питерцы выиграют.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:51
Сочи раздали игроков, тренера, не усилились. Понятно, что они будут где то в середине.
ДСА
ДСА
вчера в 19:16
От восьмое и займёт.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:41
Видно будет в конце сезона.
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