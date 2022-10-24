Семшов: «Последние результаты ЦСКА – это стечение обстоятельств»

Бывший футболист ЦСКА оценил форму «армейцев» в последних матчах. Московский клуб не может победить уже четыре игры во всех турнирах.

У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты. Вчера при счете 2:2 Обляков мог поставить точку в игре с «Оренбургом». Соперники стали серьезно настраиваться на ЦСКА . Последние результаты «армейцев» – это стечение обстоятельств. «Оренбург» стал грозно играть дома. Команда набрала ход после поражения от «Зенита». Они пересмотрели свое отношение к делу. Игроки стали по-другому действовать, поэтому произошел такой всплеск, и результаты улучшились.