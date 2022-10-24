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Семшов: «Последние результаты ЦСКА – это стечение обстоятельств»

вчера, 18:58

Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов оценил форму «армейцев» в последних матчах. Московский клуб не может победить уже четыре игры во всех турнирах.

У ЦСКА нет спада. Команда неплохо играет, просто не реализовывает свои моменты. Вчера при счете 2:2 Обляков мог поставить точку в игре с «Оренбургом». Соперники стали серьезно настраиваться на ЦСКА. Последние результаты «армейцев» – это стечение обстоятельств. «Оренбург» стал грозно играть дома. Команда набрала ход после поражения от «Зенита». Они пересмотрели свое отношение к делу. Игроки стали по-другому действовать, поэтому произошел такой всплеск, и результаты улучшились.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 21:25
"бывший футболист ЦСКА " как то странно звучит про человека сыгравшего 10 матчей за армейцев. Да, прошел школу ЦСКА,но тем не менее
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:01
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:46
Игра армейцев очень огорчает нас болельшиков в том числе когда ведущие игроки не могут попасть в пустые семиметровые ворота и не умеют делать элементарные пасы.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:15
У Оренбурга - всплеск, у Торпедо - тоже всплеск, а у ЦСКА нет спада, просто обстоятельства куда то стекли...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:03
Так это и есть спад!
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