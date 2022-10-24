Мостовой: «Чалов бы не потянул игру в Серии А»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Венеции» к нападающему ЦСКА .

Чалову не стоит переходить в «Венецию». Он пойдёт на понижение — Серия Б и команда в конце таблицы. Если бы хотя бы за повышение боролись, а так логики никакой нет.

Потянул бы Чалов уровень Серии А? Нет. Он был в «Базеле»: сыграл три-четыре матча, а потом на лавку сел. В Италии если не забьёшь, то просто посадят на лавку и всё.