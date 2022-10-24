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Мостовой: «Чалов бы не потянул игру в Серии А»

вчера, 20:40

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Венеции» к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Чалову не стоит переходить в «Венецию». Он пойдёт на понижение — Серия Б и команда в конце таблицы. Если бы хотя бы за повышение боролись, а так логики никакой нет.

Потянул бы Чалов уровень Серии А? Нет. Он был в «Базеле»: сыграл три-четыре матча, а потом на лавку сел. В Италии если не забьёшь, то просто посадят на лавку и всё.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:48
Чалов игрок ниже среднего уровня
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:46
Серия Б более жесткая, не потянет он и там.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:09
А может все получится.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:58
Чалов до перехода в Базель откровенно деградировал, он даже потерял место в основе ЦСКА.
Да в Базеле Чалов тоже сидел на скамейке, но сам опыт иностранного чемпионата дал ему многое.
Тут всё дело в психологии, оттуда он приехал более уверенным и стал забивать и полезным команде.
Венеция? Я вообще не понимаю предмета это обсуждать. Если к примеру тренер Торпедо скажет, что ему нравится Месси и что тогда? Завтра все СМИ в мире начнут обсуждать стоит или не стоит Месси переходить в Торпедо?
По поводу потянет Чалов или нет Серию А, то тут пока не попробуешь, то не поймёшь.
Тот же Мостовой был царём в Сельте, но никогда не потянул бы топ клуб... так же получается.
Первый парень на деревне.
Всегда уважал и болел за Мостового как за игрока, но после завершения карьеры лучше бы он молчал.
neukomm
neukomm
вчера в 20:50
Открыл, блин, Америку! Он и чемп Швейцарии-то не тянул, какая тут Серия А.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:47
А я думаю что потянул бы!
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