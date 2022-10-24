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Р. Билялетдинов: «Сегодня „Локомотив“ — как расстроенная гитара»

вчера, 21:37

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о «Локомотиве».

Пока печальная картина. Футболисты собраны разношерстные, плохо понимают друг друга, скоростные взаимодействия совершенно не отработаны. Вдобавок огромные проблемы с «физикой». С «Динамо» попытались навязать контригру, но быстро задохнулись. Учитывая, как складывался матч, 1:3 — еще не худший результат. Могли и больше пропустить.

Беда с обороной? Не то слово! Провалы немыслимые! Вспоминаю, какие раньше в этой линии были столпы — Пашинин, Асатиани, Евсеев, Сенников, Гуренко... Все они на голову сильнее нынешних защитников «Локомотива»! Игра команды уже давно не доставляет никакого удовольствия.

Похоже, при немцах тренировочный процесс был подчинен всему — но ничему конкретному. В итоге сегодня «Локомотив» — как расстроенная гитара. Что-то бренькает, две струны в унисон, остальные в другой тональности. Слушать невыносимо!

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Все комментарии
Sandr2011
Sandr2011
вчера в 22:25
Сравнил игроков 2000-х и этих уникумы🙈земля и небо, а бабки получают большие...
Naherger
Naherger
вчера в 22:21
В том то и проблема... По сути ни один нормальный иностранный тренер в рад так и не приехал. Приезжали какие то выскочки,которые когда-то где-то показали неплохой результат,и их привезли сюда под видом "топовых". И пошло-поехало
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:49
Кому её чинить придётся?
yb4zsgwpp865
yb4zsgwpp865
вчера в 21:43
Она просто без струн.
Гость
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