Президент «Урала»: «Ганчаренко — один из топовых российских тренеров»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об игре екатеринбургского клуба под руководством .

Всегда считал, что Виктор Михайлович — один из топовых наших тренеров. Как бы что ни складывалось, мы всегда с ним были на связи, и я иногда спрашивал его совета по футболистам. Постоянно общались. Мы его позвали в команду, и хорошо, что он был свободен.

Не знаю, показывает ли «Урал» тот футбол, который хочет Ганчаренко. Вдруг он желает видеть другое. Пока команда выигрывает и выполняет все его установки. Да, не без ошибок. Каждый раз пропускаем на последних минутах, но пока на результат матча это не влияет. Виктор Михайлович разберется.