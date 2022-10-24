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Президент «Урала»: «Ганчаренко — один из топовых российских тренеров»

вчера, 21:02

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об игре екатеринбургского клуба под руководством Виктора Ганчаренко.

Всегда считал, что Виктор Михайлович — один из топовых наших тренеров. Как бы что ни складывалось, мы всегда с ним были на связи, и я иногда спрашивал его совета по футболистам. Постоянно общались. Мы его позвали в команду, и хорошо, что он был свободен.

Не знаю, показывает ли «Урал» тот футбол, который хочет Ганчаренко. Вдруг он желает видеть другое. Пока команда выигрывает и выполняет все его установки. Да, не без ошибок. Каждый раз пропускаем на последних минутах, но пока на результат матча это не влияет. Виктор Михайлович разберется.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:22
счастливый Иванов ...
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ andrefino13 (раскрыть)
вчера в 22:44
Ну, уважаемый, что называется, махнули не глядя...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:11
Так он же не российский тренер.
andrefino13
andrefino13 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:56
Когда любишь футбол и хочешь работать, и когда с тобой обошлись не справедливо, Урал спасение для обеих сторон, и если концепция Урала поменяется, то легко можно смотреть на первое место РПЛ. Денег на Урале не меньше чем в Питере.
andrefino13
andrefino13 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:51
Типа болелы ЦСКА всё сделали, чтобы его утопить. Такая же технология использовалась в Спартаке, вспомните хотя бы Карпина. Кто и зачем это делает не знаю.
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:48
Филипенко подтянул не от хорошей жизни, но это даёт результат. Кто не знает Филипенко всю жизнь играл в БАТЭ у Ганчаренко, побеждал Баварию, Лион, играл в ничью с ПСЖ, Ювентусом, Зенитом времен молодых Аршавина, Кержакова, и всё это в Лиге чемпионов.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:47
То что Гончаренко ТОП тренер для РПЛ и так все знали, вопрос в другом, зачем он пошел в Урал...
Naherger
Naherger
вчера в 21:17
Тренер не для топкоманды
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:04
Согласен.
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