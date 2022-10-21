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Роналду отказался от выхода на замену в матче с «Тоттенхэмом»

вчера, 15:06
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Форвард МЮ Криштиану Роналду отказался от выхода на замену в концовке игры с «Тоттенхэмом».

Португальца хотели выпустить на поле 87-й минуте игры. Данную информацию подтвердил сегодня наставник МЮ Эрик тен Хаг.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 06:45
Неспортивное поведение со стороны футболиста. Моё мнение, что в первую очередь он спортсмен, который ОБЯЗАН выполнять указания своего тренера, а уж потом футбольная и рекламная звезда. Пора ему завершать карьеру или ехать в США.
bsww
bsww
сегодня в 00:04
Да Рон за статистику боится, отыграй хоть 1 минуту, а в записи будет "полноценный" матч. Поэтому правильно, что отказывается играть на 5-7 минут в конце матча, особо ничего не покажешь. Если бы он его выпустил на 70-75 минуту и Рони отказался, то можно и "наорать" на него. Я в этой ситуации на стороне Рона, если бы счёт подразумевал игру в дополнительное время (+30 минут), то Рони бы вышел наверняка, а если нет, то лучше какого "сопляка" из молодёжки выпустить
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:50, ред.
Роналду давно уже живёт в своём им же созданном мирке, отличном от общепринятых норм.
С другой стороны, выпускать выдающегося футболиста на замену, да ещё за несколько минут до окончания матча - значит, проявить неуважение к его славному прошлому.
Вот он и ушёл от греха подальше, чтобы тренер не вздумал возможной заменой унизить его.
Поддерживаю Криштиану в этом решении.
протон
протон ответ p2qdnzqw7h3r (раскрыть)
вчера в 21:19
Они так решили подзаработать на Роне))) будет ли повтор не знаю
p2qdnzqw7h3r
p2qdnzqw7h3r
вчера в 20:45
10Хаг хочет выпускать лучшего бомбардира в истории футбола на 5 минут как зеленого юнца чтобы время потянуть? Неудивительна реакция КР, это явная провокация со стороны тренера.
6gk3bevt2hqm
6gk3bevt2hqm
вчера в 20:32
Кто такой этот Тен хаг физрук при том плохой ну ничего время расставит все по местам
barcamilan
barcamilan
вчера в 20:27
наверно долго эта баба плакала
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:08
Истеричка! К чёрту твоя карьера, цифры, если ты ведёшь себя подобным образом. Что позорного в том, чтобы выйти и побегать 5 минут ради клуба, который сделал тебе имя?! Он окончательно перестал быть футболистом. Ему точно пора ехать к арабам или в МЛС, хотя и там его раздавят.
протон
протон
вчера в 19:39
Такое впечатление, что и тен Хаг провоцирует Роналду на подобные поступки. Выпускать игрока на 87й минуте, зная как он болезненно относится к недостатку игровой практики, это 100% способ подогреть конфликт, и тренер не мог этого не понимать. Возможно, ему нравится поднимать самооценку таким образом. Роналду не прав, но и тен Хаг в данной ситуации не многим лучше.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:39
Зачем позорить Рона тремя минутами..?
pomor45
pomor45
вчера в 19:30
Незачем засиживаться до состояния чемодана без ручки. Нужно вовремя уходить самому, а если не можешь справиться с желанием ещё бабок срубить, то должен смирить свою гордыню и трудиться в интересах команды, которая тебя приютила.
33_DEIVID_55
33_DEIVID_55 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 19:13
Позорному португальскому существу позорный и выход на 87 минуте матча.

АХАХАХАХА
Hamman
Hamman ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 18:32, ред.
А много такого уровня игроков МЮ сделал после Роналду? Не команда делает игрока топ уровнем. Команды топ уровня берут таких молодых талантов и помогают им раскрыться. Обоюдовыгодная сделка получается. К примеру Бензема Реал приметил после очной игры с Лионом в ЛЧ, где Карим выделялся из всей французской команды. Так и Роналду САФ решил приобрести после игры Спортинга с МЮ, т.к. не заметить таланта было не возможно.
FenixSL
FenixSL
вчера в 18:11
ахахахахахахах
такие умники обвалились на Роналду
а то что МЮ без тренера играет, это не важно...
так еще это недоразумение позорно выпускает легенду на 87 минуте...это хуже чем не выйти вообще
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:59
Роналду отказался получить свою зарплату - такая новость была бы воспринята болельщиками и экспертами на ура. Но это невозможно , хотя было бы правильно.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:47
Как маленькие дети. Сели бы за стол и поговорили...
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:30
Просто позор. Роналду убивает свою репутацию...
Ев17
Ев17 ответ vedevas_93 (раскрыть)
вчера в 17:26
довольно хорошую карьеру ? ну-ну )) довольно хорошая карьера у условного Дзюбы, тут другой уровень, не такими словами определяется... Такие, как он и Месси, раз лет в 40 появляются
Manaseryan
Manaseryan
вчера в 17:25, ред.
Какая досада/
matrix333
matrix333
вчера в 17:23
Что он хочет?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:05
Вот, какая ца-ца).
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 16:46
МЮ это клуб который дал ему все!
Сделал из него футболистом!
И такое наглое и эгоистическое поведение непростительно!
Посадить на лавку до нового года!
Толку то все равно нет.
112910415
112910415
вчера в 16:44
последние ноты великой симфонии звучат фальшиво ... (
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:29
Это гель так воздействует? Совсем распоясался дельфин!
За такое публичное хамство и саботаж, надо его хорошенько взгреть.
Не хочет играть, пусть сидит до конца сезона лавку сторожит. Хоть на бровке от него будет польза.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 16:27
Согласен только с одним, что гей-нарцисс ещё покажет себя с более отвратительной стороны. Он по жизни всегда гнилым был.
praporchik zadov
praporchik zadov ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:03, ред.
Крах карьеры?Да ты заблуждаешся.....!Он гений футбола и давно уже всем и всё доказал и его карьера в спорте это предмет для гордости и уважения к гению...а его не выход это просто эмоции.Я уверен что КРИРО еще покажет себя!Спасибо гению за красивый футбол!
Futurista
Futurista
вчера в 16:01, ред.
Ну и правильно)...смысл на 3 мин. выходить?...нашли пацана)...н***й всех...
Elliada
Elliada
вчера в 15:58
Балласт совсем распоясался. Разве тен Хаг не давал ему шанс? Конечно, давал. До матча со шпорами Эрик дважды выпускал его в стартовом составе - в матчах с Омонией и Ньюкаслом. Что он сделал? Ничего. тен Хаг действует в интересах команды, а не отдельного игрока. Если без него побеждают, нет ни одной причины выпускать балласта.

Балласт своими выходками вредит прежде всего себе. Пропустив предсезонку, он потерял место в стартовом составе. Проявляет неуважение к клубу, теряет деньги. До ЧМ остался месяц. Португалия обречена. Даже выход из группы под вопросом.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:48
Это уже неинтересно... Да пёс с ним...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:37
Это наверное уже крах всей карьеры Роналду.
Роналду должен осознавать, что он уже не молод и не может на равных играть каждый матч по 90 минут. Тем более если он пропустил предсезонку и к тренировкам относится наплевательски.
Да он может отыграть хорошо один матч и даже отлично как это было пару раз в том сезоне, но давайте вспомним, что перед этими матчами Роналду брал самовольные отгулы и копил силы на один матч, а потом опять провал.
Если он хочет играть, то есть МЛС или чемпионаты у шейхов, но и там скоро придёт осознание, что он и там не тянет.
Роналду очень высоко поднялся. а теперь с космической скоростью падает на самое дно.
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