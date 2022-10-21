Роналду отказался от выхода на замену в матче с «Тоттенхэмом»

Форвард МЮ Криштиану Роналду отказался от выхода на замену в концовке игры с «Тоттенхэмом».
Португальца хотели выпустить на поле 87-й минуте игры. Данную информацию подтвердил сегодня наставник МЮ Эрик тен Хаг.
|Манчестер Юнайтед2 : 0Тоттенхэм
|Матч завершен
Форвард МЮ Криштиану Роналду отказался от выхода на замену в концовке игры с «Тоттенхэмом».
Португальца хотели выпустить на поле 87-й минуте игры. Данную информацию подтвердил сегодня наставник МЮ Эрик тен Хаг.
не идет у тебя игра, не хочешь ты играть, недоволен ты положением, потерпи ты до конца контракта или выкупи его и дальше показывай свой характер или ищи себя заново, но нет же, эгоизм берет свое
не идет у тебя игра, не хочешь ты играть, недоволен ты положением, потерпи ты до конца контракта или выкупи его и дальше показывай свой характер или ищи себя заново, но нет же, эгоизм берет свое
При всем уважении к карьере Рона,но он попутал берега. Каким бы ты популярным не был, у тебя контракт, а это значит это твоя работа за которую тебе платят. Кого ты из себя возомнил вообще, чтобы так себя вести? Выпустить тебя в старте или заменить решать тренеру, а для особо "умных" подчеркну, что тренер это все равно, что ваш менеджер на работе. А теперь представьте, что произойдет если вы позволили себе покинуть рабочее место раньше времени без всяких объяснений, а тем более если вам видите ли не понравилось отношение к вам вашего боса. Вы либо уходите с этой работы, да? Либо же работаете и не вы..........!!!
При всем уважении к карьере Рона,но он попутал берега. Каким бы ты популярным не был, у тебя контракт, а это значит это твоя работа за которую тебе платят. Кого ты из себя возомнил вообще, чтобы так себя вести? Выпустить тебя в старте или заменить решать тренеру, а для особо "умных" подчеркну, что тренер это все равно, что ваш менеджер на работе. А теперь представьте, что произойдет если вы позволили себе покинуть рабочее место раньше времени без всяких объяснений, а тем более если вам видите ли не понравилось отношение к вам вашего боса. Вы либо уходите с этой работы, да? Либо же работаете и не вы..........!!!
Роналду должен осознавать, что он уже не молод и не может на равных играть каждый матч по 90 минут. Тем более если он пропустил предсезонку и к тренировкам относится наплевательски.
Да он может отыграть хорошо один матч и даже отлично как это было пару раз в том сезоне, но давайте вспомним, что перед этими матчами Роналду брал самовольные отгулы и копил силы на один матч, а потом опять провал.
Если он хочет играть, то есть МЛС или чемпионаты у шейхов, но и там скоро придёт осознание, что он и там не тянет.
Роналду очень высоко поднялся. а теперь с космической скоростью падает на самое дно.
Роналду должен осознавать, что он уже не молод и не может на равных играть каждый матч по 90 минут. Тем более если он пропустил предсезонку и к тренировкам относится наплевательски.
Да он может отыграть хорошо один матч и даже отлично как это было пару раз в том сезоне, но давайте вспомним, что перед этими матчами Роналду брал самовольные отгулы и копил силы на один матч, а потом опять провал.
Если он хочет играть, то есть МЛС или чемпионаты у шейхов, но и там скоро придёт осознание, что он и там не тянет.
Роналду очень высоко поднялся. а теперь с космической скоростью падает на самое дно.